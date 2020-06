Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Leichtathletikstadion in Jena wird teurer

Die Planungen zum künftigen Leichtathletikstadion haben mittlerweile einen dramatischen Anstrich. Klar ist zwar, dass das Vorhaben als Teil des großen Ratsbeschlusses „Neue Fußballarena“ unverrückbar ist – dass also die künftige Acht-Laufbahnen-Anlage nahe der „Muskelkirche“ als zwingender Ersatz kommt für die wegfallenden blauen Bahnen im alten und künftig rein „englischen“ Fußballstadion. Doch sind die Kosten für das Leichtathletikstadion unerfreulich stark nach oben geschnellt.

Finanz- und Sportdezernent Benjamin Koppe (CDU) sagte auf Anfrage: „Es wird eine Lösung geben. Finanzielle Unwägbarkeiten tauchen immer wieder auf bei solchen Vorhaben.“ Doch klingt das einfacher, als es ist.

Doch kein Sonnensegel

Von einer laufenden „Klärungsphase“ sprach Thomas Graf, Abteilungsleiter für Schul- und Sportimmobilien beim kommunalen Immobilieneigenbetrieb KIJ. Der gegenwärtige Stand lässt sich nach seinen Worten so zusammenfassen: Auf die Kostenberechnungen des Planungsbüros ist unerwartet noch der Befund eines Baugrundgutachters oben drauf gekommen. Einst sei das ursprüngliche Sumpfgebiet mit schwefelhaltigem Material aufgefüllt worden. Die Entsorgung des Materials sei relativ teuer. Und möge das auch ein natürlicher Schwefelgehalt sein – es bedürfe auf dem 7000 bis 8000 Quadratmetern Fläche größeren Aushub. In dieser Größenordnung hätten das die Planer nicht berücksichtigt. „Das ist schon ärgerlich“, sagte der KIJ-Abteilungsleiter.

Der so drohende Aufschlag von gut einer Million Euro auf das mit 4,8 Millionen Euro veranschlagte Vorhaben hat nach Grafs Beschreibungen zu Einspar-Vorschlägen etwa am neuen Funktionsgebäude geführt. Abgestimmt mit den Nutzern – dem Leichtathletikclub LC Jena und dem SV Schott mit seiner Kindersportschule – zeichnen sich Kompromiss-Varianten ab: dass Platzwart-Räume anderswo im Sportforum eingerichtet werden; dass der LC auf vier, fünf Räume verzichtet; dass der LC bei Wettkämpfen per Raumteiler den Mehrzweckraum der Kindersportschule mitbenutzt. Er könne die Sorgen der beteiligten Vereine verstehen, die schon viel zurückgesteckt hätten, sagte Thomas Graf. Nun habe man sogar eine bessere Gründungsvariante aufgetan, um doch eine feste Überdachung der Tribüne zu gewährleisten, nachdem aus Spar-Gründen der Einsatz von Sonnensegeln erwogen worden war.

Das Rotstift-Dilemma

Martin Berger, Jenas Finanzfachdienst-Leiter, ordnete das Problem gegenüber der Zeitung so ein: Vor einem Jahr um diese Zeit, sagte er, wäre es nicht schlimm gewesen, den Mehrbedarf von über einer Million Euro im KIJ-Wirtschaftsplan gegenbüber der Kommunalaufsicht – dem Landesverwaltungsamt – anzuzeigen. Aber jetzt? Jetzt wolle Jena wegen Corona eine Bedarfszuweisung von 28 Millionen Euro beim Freistaat beantragen (gestrige Zeitung). Der Jenaer Haushalt sei zu zehn Prozent von freiwilligen Leistungen geprägt, und so würde laut Berger das Landesverwaltungsamt zuerst auf mögliche Streichungen in diesem Bereich schauen – wofür die Leichtathletik-Arena ein klassisches Beispiel sei. Genau deshalb hat das Finanzdezernat nach Bergers Beschreibung gemahnt, mit den Kostensteigerungen möglichst nicht die 5-Millionen-Marke zu überschreiten. Ein Ausweg sei es vielleicht, die Räume umliegender Sportstätten „synergetisch zu nutzen“. Man könne zynisch formulieren: Wolle Jena Geld sparen, schreibe man 6 Millionen in die Papiere für das Leichtathletik-Stadion. „Dann macht das Landesverwaltungsamt den Rest.“ Und bitte, zu 99 Prozent werde die Anlage doch für Training genutzt.

Den LC-Leuten ist das keine Musik in den Ohren. Vorstand Mario Röppnack sagte, dass Wettkämpfe große Bausteine des Vorhabens seien. Sie seien der Garant für Sponsoren und der Anreiz, um junge Sportler nach Jena zu locken. Und wie ungerecht: Die alte blaue Laufanlage im Stadion sei „de facto Schrott“. Da könne man kaum noch Wettkämpfe ausrichten, weshalb man schon die Angebote auf drei, vier Veranstaltungen pro Jahr runtergeschrumpft habe. Er denke aber, dass nun gemeinsam gekämpft werde um die minimale Lösung. Andererseits hat Röppnack das Gefühl, dass beim Fußballstadion-Bau nie über Streichungen geredet werde.

Und noch ein Punkt, den Trainer und LC-Vorstand Rico May ansprach: Die neue Anlage solle doch auch den vielen Schulsportfesten dienen.