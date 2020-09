Ortsumgehung Isserstedt: drei Jahre keine Utopie

Am Vorwegweiser vorm Globus-Kreisverkehr bei Isserstedt ist rechts in der Kreisel-Grafik schon ein toter Abzweig eingezeichnet, der eines Tages auf die Isserstedter Ortsumfahrung leiten könnte.

„Wenn man da nur mal eine halbe Stunde steht, ist das schon irre.“ Das sagt Jenas Linken-Bundestagsabgeordneter und Stadtrat Ralf Lenkert nach dem Besuch von Isserstedt, wo er den Bedingungen für die lange schon herbeigesehnte Ortsumgehung nachspüren wollte. Mit „irre“ meint Lenkert das, was der Kommunalservice Jena KSJ zuletzt 2017 bei einer Verkehrszählung ermittelte: einen 24-Stunden-Mittelwert an Kraftfahrzeug-Durchfahrten von 12294 in Richtung Jena und von 11801 in Richtung Apolda. „Und das wird ja nicht weniger; der Handlungsbedarf ist ganz klar da“, sagt Lenkert. Allerdings gibt er sich zurückhaltend in der Frage, wann denn die Umgehung endlich realisiert werden könnte.