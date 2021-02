Wasserschaden: Wie geht es weiter in Jenas Romantikerhaus?

Die Folgekosten des Wasserschadens am Romantikerhaus lassen sich noch nicht genau bemessen. Nach der Havarie in der Nacht zum 12. Februar hat Tilo Peißker am Donnerstag über die Baustelle geführt. Und der Abteilungsleiter für Kultur- und Sozialbauten beim kommunalen Immobilieneigenbetrieb KIJ sagte, dass ein „sechsstelliger“ Betrag für die Sanierung zu veranschlagen sei.