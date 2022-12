Über 1000 Gäste schon am ersten Wünschemarkt-Tag auf der Leuchtenburg bei Kahla

Kahla/Seitenroda. Um „Bares für Rares“-Händler Fabian Kahl zu erleben, nahmen einige Leute lange Anreise in Kauf

Schon am Sonnabend durfte Ulrike Kaiser schön zufrieden sein: Über 1000 Menschen hatten den Weg genommen zum „Weihnachtsmarkt der Wünsche“ auf der Leuchtenburg. – Obwohl die Leuchtenburg wegen Nebels keineswegs weithin leuchten konnte. Und für Sonntag darauf konnte die Leuchtenburg-Chefin mit den „Weihnachtswünschemarkt“-Erfahrungen zurückliegender Jahre noch eine etwas größere Besucher-Zahl einkalkulieren. An 40 Ständen hielten Händler ihre Offerten bereit, darunter „viele, die selber etwas machen“, sagte Ulrike Kaiser. Beispiel: Susanne Glaser aus Langenschade bei Unterwellenborn. Seit drei Jahren befasse sie sich intensiv mit dem Nähen; im August dieses Jahres habe sie ihr Geschäft „Nähgestört“ als Eine-Frau-Unternehmung gestartet. Gut gefragt sei zum Beispiel ihr Angebot, Kleidung von Verstorbenen umzunähen als Erinnerungskissen mit der Bezeichnung „Seelentröster“, berichtete Susanne Glaser. Sie setze insgesamt auf Nachhaltigkeit, darunter zähle gewiss auch ihre Küchenrolle: wiederverwendbar, weil nicht aus Papier, sondern aus textilem Stoff.

Wegen TV-Promi aus Frankfurt angereist

Der stärkste Magnet in Ulrike Kaisers Händler-Portfolio für den Wünschemarkt war am Wochenende gewiss Fabian Kahl. Der Antikhändler, weithin bekannt aus der ZDF-Reihe „Bares für Rares“, war Gast auf der Leuchtenburg, um seine Kenntnisse beim Einschätzen von Kostbarkeiten anzubieten. Ins Gespräch mit ihm kam zum Beispiel Margit Tetek. Sie war eigens aus Frankfurt am Main angereist, um den prominenten TV-Händler live zu erleben, berichtete die Friseurin.

Wie Fabian Kahl mit seinem Prominentsein nach zehn Jahren „Bares für Rares“ umgeht? Nicht nur, dass jeden Sonntag das Familien-Geschäft auf Schloss Brandenstein in Ranis (Saale-Orla-Kreis) geöffnet sei – er werde „jeden Tag angesprochen“, sagte Kahl. „Man darf sich da keinen schlechten Tag erlauben. Aber ich krieg das hin, weil ich jemand bin, der sehr in seiner Mitte ruht.“ Und wie ist das Heiligabend bei Familie Kahl? Schenkt man sich einander antike Kostbarkeiten? „Was wir uns am liebsten schenken, ist gemeinsame Zeit“, sagte Kahl. „Wir sind eine Familie, die von materiellen Dingen gar nicht viel hält. Wir betreiben so wenig wie möglich Konsum.“ Und wie schaut er dann auf die, gefühlt, stark ansteigende allgemeinen Weihnachtsgeschenke-Flut? Kahl: „Das ist sehr, sehr kapitalistisch. Aber ich finde das nicht schlimm, soweit das Geschenkte nichts ist, was man nicht braucht.“