In Jena weiß man: „Volkshochschule macht glücklich“

Eine Volkshochschule (VHS) muss mit der Zeit gehen. Insofern schloss Gudrun Luck, die Leiterin der Jenaer VHS, am Montag zum Beispiel den genau 75 Jahre zurückliegenden Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz in den Blick auf das neue Frühjahrsprogramm ein: Zum 12. Male werde in diesem Jahr innerhalb der Reihe „Europa ist unterwegs“ eine Studienfahrt nach Polen angeboten.

Die Teilnehmer besuchen zwischen dem 19. und 25. April sowohl das ehemalige KZ Auschwitz wie auch das niederschlesische Kreisau als den Fixpunkt der Anti-Hitler-Widerstandsgruppe „Kreisauer Kreis“ (dem der ehemalige Jenaer Volkshochschulleiter Adolf Reichwein angehörte). Die Gruppen seien erfahrungsgemäß gut altersdurchmischt, berichtete Gudrun Luck. Und die jugendlichen Teilnehmer nähmen stets bestimmte Recherche-Aufgaben mit auf die Reise und würden Tagebuch führen für spätere Vorträge vor Mitschülern.

Einführung in die Himmelskunde

Einen anderen historischen Bezug, so erläuterte Gudrun Luck, stellt die Volkshochschule in eigener Sache her mit ihrem „ganz neuen“ Angebot, dem Kursus „Faszination Astronomie“: Nach Gründung der Jenaer VHS vor 101 Jahren war im damaligen Herbstprogramm eine „Einführung in Himmelskunde“ samt Benutzung der Urania-Sternwarte auf dem Forst angeboten worden. Dazu mag gepasst haben, dass der Uni-Astronomin Susanne Hoffmann vor einem Jahr die Ehre zukam, beim Festakt „100 Jahre Volkshochschule“ die Hauptrede zu halten.

Einen beträchtlichen Teil dieser Jenaer VHS-Ära hat Gudrun Luck aktiv mitgestaltet. Sie stammt aus dem sachsen-anhaltinischen Salzwedel und kam – studierte Deutsch-Russisch-Lehrerin – 1983 nebenberuflich als Dozentin im Fach „Deutsch für Ausländer“ ins Haus, ehe sie 1986 hauptberuflich angestellt wurde und nach der Friedlichen Revolution die Leitung der Schule übernahm.

Ende März wechselt die 63-Jährige in den Ruhestand und übergibt an Nachfolgerin Angela Anding. Drum ist es Gudrun Luck wichtig, nun nicht etwa im neuen Semester alles auf den Kopf zu stellen, sondern Angela Anding Neugestaltungsspielraum zu lassen.

Gleichwohl ist Gudrun Luck sich sicher, dass sie mit einigen in jüngerer Zeit gesteckten Pflöcken richtig liegt. Beispiel: Schon seit einigen Semestern seien Angebote vor Ort in Lobeda forciert worden, so etwa die Zusammenarbeit mit dem Eltern-Kind-Zentrum „Anne Frank“ in Lobeda-Altstadt. Eine gewichtige Rolle für vielerlei Lobedaer Angebote würden aber auch die Außenstelle von Abbe-Bücherei und Musikschule in der Platanenstraße (Lobeda-Ost) sowie die Galerie Lobeda-West spielen.

Gegen Projektitis

Auch sonst darf man sich die VHS trotz des attraktiven Verwaltungssitzes Grietgasse 17a nicht als zentralistisches Lernort-System vorstellen. Unterrichtet wird auch im Carl-Zeiss-Gymnasium, im Familienzentrum (Dornburger Straße), in der Paradiesstraße, im Volksbad-Anbau und in zwei Küchenstudios (für Kochkurse). Die 13 VHS-eigenen Räume sind auf drei Standorte verteilt.

Es bleibe eine Generalaufgabe, die immobilen Bedürfnisse abzudecken und „die Kraft aufzubringen, all das personell zu stemmen“, sagte Gudrun Luck. Ihr zur Seite stehen derzeit elf fest angestellte Kolleginnen und Kollegen, die zusammen acht Vollzeitstellen besetzen, sowie über 300 Honorarkräfte.

Und noch etwas Grundsätzliches: Es sei ja schön, dass zum Beispiel der Gesundheitsbereich boomt und eine Kollegin zum Beispiel das „Betriebliche Gesundheitsmanagement“ (BGM) beim Eigenbetrieb Jenakultur voranbringen wird. Bei neuen Angeboten möge aber geschaut werden, wie nachhaltig sie sich verankern lassen, sagte Gudrun Luck. „Ich bin gegen Projektitis.“

Unterm großen Strich: Gudrun Luck steht hinterm Werbeslogan „Volkshochschule macht glücklich“, wie sie betont. „Deshalb sehe ich mit großer Dankbarkeit auf meine Zeit in diesem Haus. Es hat immer viel Gestaltungsspielraum gegeben.“

Angebote, Fakten, Zahlen: Für das Frühjahrssemester kann sich ab sofort angemeldet werden. Die Verwaltung in der Grietgasse 17a ist Montag von 10 bis 16, Dienstag und Donnerstag von 12 bis 18 sowie Freitag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. www.vhs-jena.de; Mail: volkshochschule@jena.de; Telefon 03641/498200. Das Programm ist zu haben in der Tourist-Information, bei Jenakultur, bei Krankenkassen, beim Bürgerservice, in der Sparkasse, in der Arbeitsagentur, in Stadtteilbüros, bei den Stadtwerken. Der Bereich Sprachen bleibt ein Schwerpunkt der Jenaer VHS; neu sind Schnupperangebote für weniger angesagte Sprachen: Ungarisch, Arabisch und Portugiesisch. Klassiker sind die Prüfungsvorbereitungskurse für das Abitur, die „Besondere Leistungsfeststellung“ und den Realschulabschluss. Fortgesetzt werden an der Jenaer VHS Alphabetisierungskurse, die der Tatsache Rechnung tragen, dass aktuell 6,2 Millionen deutsche Staatsbürger im Alter zwischen 18 und 65 nicht ausreichend schreiben und lesen können. In Jena werden laut VHS-Leiterin Luck „regelmäßig fünf, sechs Leute sehr individuell“ betreut.