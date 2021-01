"Wunderbarer Arbeitsplatz" in Jena und Weimar besiegelt

Jena „Ich hab schon gesehen: Hier gibt’s Tischfußball.“ Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) war wohl gewappnet für den bevorstehenden feierlichen Akt bei seinem Besuch der Steuerkanzlei „Becherer – Carl – Scherf und Partner“ in der Jenaer August-Bebel-Straße: für die Übergabe des Siegels „Great Place to work“. Hinter dem, frei übersetzt, „Wunderbaren Platz fürs Arbeiten“ verbirgt sich ein gleichnamiges Unternehmen, das weltweit bereits in über 80 Ländern die Zertifizierung bestmöglicher Arbeitsbedingungen betrieben hat. „Becherer – Carl – Scher und Partner“ ist mit zwei Standorten in Jena und Weimar (weitere gibt es in Gotha und Meinigen) die erste Steuerkanzlei in Thüringen mit diesem Titel, den deutschlandweit bislang zwölf Kanzleien führen. 54 Mitarbeiter gehören zur Kanzlei, davon 13 in Jena.

Vom Obst bis zum Ergo-Tisch

„Wir dürfen uns als Leuchtturm der Branche sehen“, sagt die Jenaer Standortleiterin Anne Ulbrich (36). „Das ist kein Siegel, das man sich kaufen kann.“ Und so stehen hinter dem Siegel beeindruckende praktische Konsequenzen: ergonomisch angepasste Arbeitsplätze; wöchentlich Lieferung von kostenlosem Obst; Frei-Getränke; Mitarbeiter-Parkplätze hinterm Haus; Gleitzeitarbeit; das bereits 2018 abgesicherte Homeoffice, „was natürlich optimal in diese Zeit passt“.

Nach Anne Ulbrichs Beschreibung geht der Prozess aber noch viel tiefer. Begleitet durch Thomas Pütter von der Agentur „Denk Neu“ sei vor drei Jahren eine Bedarfsanalyse mit Hilfe der Mitarbeiter zu Stärken und Schwächen der Kanzlei erarbeitet worden. Nach der Bewerbung für das Siegel zu Beginn des Vorjahres sei mit den Mitarbeitern ein Leitbild entwickelt, seien Werte festgeschrieben worden für den Umgang untereinander und mit den Mandanten. Diplom-Kauffrau Ulbrich wehrt sich gegen den Verdacht, hier gehe es nur um Symbolisches. „Es ist nichts dem Zufall überlassen; wir arbeiten daran.“ In wöchentlichen Team- und vierzehntäglichen Standortleiter-Meetings würden bestimmte Faktoren abgefragt. Für Anne Ulbrich besonders wichtig: Die Firma „Great Place to work“ habe anonym die Mitarbeiter befragt, und 99 Prozent hätten zugestimmt, dass sie den Arbeitsplatz als „great“ betrachten. Ja, in einem „Kultur-Audit“ habe sich die Kanzlei „komplett nackig machen müssen“ zu Fragen etwa, wie mit Mitarbeitern umgegangen wird, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben.

Wichtig war es Wolfgang Tiefensee, der Kanzlei stellvertretend für 1260 Steuerberater in ganz Thüringen zu danken, wie dem Mittelstand im finanzbürokratischen Dschungel bei Corona-Sonderzahlungen und Überbrückungsgeldern geholfen wurde. Und dies recht kurzfristig „neben dem ganz normalen Geschäft“. Und ja: „Ich bin nicht vom anderen Stern. Es hakt an allen Ecken.“ Nur sei es wohlfeil, gegen den Bundeswirtschaftsminister zu schießen.

Unbürokratisch? Stimmt nicht!

Anne Ulbrich schätze mit Blick auf die über 500 in Jena betreuten Mandate ein, dass die Kanzlei in mehr als 50 Fällen bei Überbrückungs-, bei November- und Dezemberhilfe- sowie bei Kurzarbeitergeld-Anträgen („der absolute Zeitfresser“) geholfen habe. Die schleppenden Auszahlungen sieht sie zum Beispiel darin begründet, dass das Bundesministerium Bedingungen nachträglich geändert habe. Ein Beispiel vereinfacht beschrieben: dass ein Unternehmer ein bestimmtes genügend hohes Maß an Verlusten haben muss, um Ansprüche erheben zu können. „Da kommt manch einer trotz großer Einbrüche gar nicht in den Genuss der Überbrückungshilfe.“ Auch nicht so leicht vermitteln lasse sich, dass die Kosten der Kanzlei förderfähig sind. Beispiel: Wer mehr als 70 Prozent Umsatzeinbruch habe, bekomme 90 Prozent der Kanzlei-Kosten mitgefördert. Eines stehe jetzt schon fest, sagt Anne Ulbrich: Medial werde vermittelt, die Hilfen erfolgten schnell, einfach und unbürokratisch. „Das stimmt nicht.“