Corona-Lage: 18 neue Todesfälle im Unstrut-Hainich-Kreis

Damit stieg die Zahl von 102 am Freitag über 113 am Samstag auf 120 am Sonntag. Corona-Blog: Erst jedes dritte Gesundheitsamt mit neuer Software - 18 Todesfälle am Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis

Aktuell infiziert sind derzeit 737 Menschen. Das sind rund 30 mehr als am Freitag gemeldet. 217 Mitarbeiter und Bewohner aus den Pflegeheimen gehören zu den Infizierten; 28 mehr als es die Statistik vor dem Wochenende ausgewiesen hat.

72 Menschen müssen in Krankenhäusern im Landkreis und außerhalb behandelt werden.. Einen schweren Verlauf nimmt die Krankheit weiter bei einem von ihnen. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nun 358.

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1413 Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis.