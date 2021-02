Anrode. In Lengefeld in der Gemeinde Anrode ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall.

Eisglatte Fahrbahn: Auto rutscht in Lengefeld in Straßengraben

Auf eisglatter Straße kam es am Mittwochmorgen in Lengefeld in der Gemeinde Anrode zu einem Verkehrsunfall. Auf einem überfrorenen Stück Kopfsteinpflaster verlor der Fahrer eines Opel gegen 7 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte nach links in den Straßengraben. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Lengefeld sicherte die Unfallstelle bis zur Bergung des Fahrzeuges ab. Ebenfalls angefordert wurden die Einsatzkräfte aus Bickenriede sowie ein Rettungswagen, die jedoch nicht benötigt wurden.

Mehr Blaulichtmeldungen