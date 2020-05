Mühlhausen Am Sonntagnachmittag wurde eine Frau in Mühlhausen offenbar mit einem Messer verletzt.

Frau mit Messer verletzt - Polizeieinsatz in Mühlhausen

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Pfingstsonntag in Mühlhausen. Eine Frau wurde am Nachmittag in der Feldstraße offenbar mit einem Messer schwer verletzt und befindet sich derzeit im Krankenhaus.

Laut einem Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei lief der Einsatz bis zum frühen Abend. Eine Gefahr für andere Menschen bestand offenbar nicht. Die Kripo habe die Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen.

Weitere Infos folgen.

