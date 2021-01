Massiven Schaden hinterließ ein Autofahrer am Donnerstagabend auf der B 247 bei Mühlhausen. Laut Polizei kam der 77-Jährige gegen 22.35 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Höngeda aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Straße ab und überfuhr eine Warnbake, bevor eine Hauswand die Irrfahrt stoppte.

Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Haus und am Auto entstand erheblicher Schaden.

