Orte für die Vergabe der OP-Masken im Unstrut-Hainich-Kreis stehen fest

Im Laufe des Donnerstags haben die Kreisverwaltung und die Kommunen geklärt, wo ab Freitag kostenfrei je zehn OP-Masken pro Einwohner ausgegeben werden.

Die Kreisverwaltung unterbreitet das Angebot, stellt 1,1 Millionen Masken bereit – für jeden Einwohner, der es möchte, zehn. „Es besteht keine Hole-Pflicht; es ist ein Angebot unsererseits, damit alle ab Dienstag, der neuen Verordnung des Landes Thüringen entsprechend, mit den geforderten Masken zum Einkaufen gehen oder den öffentlichen Nahverkehr nutzen können“, sagte Landrat Harald Zanker (SPD). Die Ankündigung, diese Masken auszugeben, hatte seit Mittwoch für viel Diskussion gesorgt.

In vielen Orten geschieht die Ausgabe an den Feuerwehrgerätehäusern, in der Kernstadt Mühlhausens werden sechs Ausgabestellen angeboten, um, anders als im Frühjahr, große Menschenansammlungen zu vermeiden. Die Ausgabe dort ist jeweils für Freitag und Samstag vorgesehen. Bei der Abholung ist laut Auskunft einer Stadtsprecherin eine Alltagsmaske -- eine Mund-Nasen-Bedeckung -- zu tragen; Abstände sind einzuhalten. Die OP-Masken werden durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung ausgegeben – und zwar im Freien.

Die Landgemeinde Südeichsfeld steckt die Masken in die Briefkästen ihrer Einwohner. So geht man auch in Mühlhausens Ortsteilen Grabe, Saalfeld, Windeberg und Seebach vor, in Alterstedt, Weberstedt, Dörna, Großvargula, Herbsleben, Hollenbach, Hüpstedt, Kleinvargula, in der Landgemeinde Unstrut-Hainich, Sundhausen, in den Orten der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, in den Landgemeinden Vogtei und Nottertal-Heilinger Höhen sowie in Zaunröden und Zella vor.

In Bad Langensalzas Kernstadt wählt man einen gänzlich anderen Weg. Dort werden die OP-Masken am Samstag, 23. Januar, zwischen 10 und 16 Uhr im Drive-in-System durch die Feuerwehr Bad Langensalza vor der Feuerwache ausgegeben.

Damit wolle man den Hygienevorschriften entsprechen, so Stadtbrandmeister Steven Dierbach. Er bittet deshalb darum, die Masken ausschließlich mit dem Fahrzeug abzuholen. Auch würden die Masken nur persönlich ausgehändigt. Landrat Zanker hatte empfohlen zu ermöglichen, dass man auch für Verwandte und Nachbarn OP-Masken mitnehmen kann.

Angaben zu den Ortsteilen Bad Langensalzas gab es am Donnerstagabend von der Kreisverwaltung noch nicht. Der Landkreis weist noch einmal darauf hin, dass Menschen, die in Quarantäne sind, nicht zu den Ausgabestellen kommen dürfen. Nach der am Donnerstag veröffentlichten Statistik sind dies 1389 Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis.