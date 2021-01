Wasserstoffbusse für den Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis Eine Studie stellt erste Ergebnisse vor. Das Problem sind die Kosten. Testbetrieb in Bad Langensalza geplant.

Bad Langensalza. 2022/2023 will Salza-Tours Bad Langensalza Wasserstoffbusse testen. Das kündigte Geschäftsführer Mario König auf der Online-Konferenz „Impulse für Nachhaltige Mobilität in Thüringen“ an, die das Thüringer Umweltministerium angeboten hat.

Derzeit befinde man sich in der Phase der Planung. Mit dem Kauf eines Wasserstoffbusses sei es aber nicht getan. Wichtig sei es, einen Tankstellenbetreiber zu finden. Denn ein Verkehrsunternehmen sei dazu nicht imstande.

Hoffnung setzt König auf den Bau einer großen Photovoltaik-Anlage. Die soll als Projekt „Power to X“ am Ortsrand von Bad Langensalza gebaut werden. In den nächsten Wochen soll es losgehen.

Lassen sich Dieselbusse durch Brennstoffzellenbusse ersetzen? Das untersuchte bereits eine Studie, deren Ergebnisse Jan Schubert, Geschäftsführer der EBF Innovations-GmbH Dresden, auf der in der Konferenz vorgestellt hat.

Prinzipiell ja. Die Umlaufpläne seien im Bereich der Regionalbus GmbH Unstrut-Hainich/Kyffhäuser „leicht umsetzbar.“

Das Problem sind die Kosten: Derzeit seien Wasserstoffbusse zweieinhalbmal bis dreimal teurer als gleich ausgestattete Dieselbusse.

In einem ersten Schritt sei die Studie vom Einsatz von sieben Wasserstoff-Bussen - davon zwei im Stadtverkehr – für den Raum Unstrut-Hainich/Kyffhäuser ausgegangen. Finanzierbar sei das nur mit Förderprogrammen. Denn einer Investition von 1,8 Millionen Euro für Dieselbusse stehen Investitionen von knapp 5 Millionen Euro für Wasserstoff gegenüber.

Auch Wasserstoff selbst sei derzeit noch zu teuer. Gerechnet mit 48 Bussen, bräuchte die Regionalbusgesellschaft Unstrut-Hainich/Kyffhäuser 237 Tonnen Wasserstoff pro Jahr. Und das sollte bestenfalls „grüner Wasserstoff sein“, erzeugt von Dritten.

Mario König forderte auf der Konferenz eine Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs, neue Genehmigungszeiträume und Vertragslaufzeiten. „Es nützt nichts, modernste Busse zu haben, aber die Fahrgäste können sie nicht optimal nutzen.“