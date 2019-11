Wassermangel und Borkenkäferplage haben auch im Forstrevier Gudersleben ihre Spuren hinterlassen. Von den etwa 1400 Hektar Wald zwischen Nordhausen und Obersachswerfen, Steinmühle und B 243 stuft Revierleiter Wolfhard Gerlach etwa 130 Hektar als Kahlflächen ein.

Da sind, weiß der Forstunternehmer Ralf Oberbüchler, zwei Hektar nicht viel. „Aber wir wollten ein Zeichen setzen, dem Wald helfen, für unser Klima. Und natürlich hoffen wir auf Nachahmer“, begründet er am Montag die jüngste Pflanzaktion bei Appenrode. Initiiert hatte diese ein reichliches Dutzend Leute aus dem Dorf: Interessenvereinigung der Jäger und Sammler nennen sie sich. Neben der Feuerwehr ließen sich viele andere die Idee begeistern. Und so waren es am vergangenen Samstag mehr als 80 Helfer, die mit Pflanzeimer, Hacke und Spaten auf die Kahlfläche mit dem Flurnamen „Schustertreppe“ zogen: ein Hang, auf dem bis dato Fichten standen.

Gepflanzt wurden 475 Bäume anderer Arten: je 100 Esskastanien, Baumhasel und Roteichen, je 50 Bergahorne, Spitzahorne und Küstentannen sowie 25 Hybridnüsse in einen Boden, dessen Feuchtegrad als gut für die Pflanzung eingeschätzt wurde. Jede Hand wurde gebraucht: zum Graben von Pflanzlöchern, zum Pflanzen, Wuchshüllen-Falten, Pfähle-Einschlagen. Fachkundige Anleitung gaben Ralf Oberbüchler, selbst auch gelernter Forstwirt, sowie Revierleiter Wolfhard Gerlach.

„Jeder Baum zählt. So eine Pflanzaktion lohnt sich immer. Nur müssen wir jetzt die Daumen drücken, dass es auch regnet“, meint der Revierleiter. Er lobt die Heimatverbundenheit der Appenröder, die die Pflanzaktion gleich mit einem Pflanzfest verbunden haben. Das Thüringer Forstamt hatte 200 Drahtnetze zum Schutz vor Verbiss und Schälschäden zur Verfügung gestellt. Die Bäume sowie die 125 Plastik-Wuchshüllen sponserte der Holzrückebetrieb Oberbüchler. Von der Interessenvereinigung hieß es, dass eventuell nötige Nacharbeiten und Ergänzungspflanzungen folgen werden. Mehr noch: Es werde auch in Zukunft weitere uneigennützige Aktionen in der Appenröder Flur geben. Schon in der Vergangenheit haben die Mitglieder selbst gebaute Sitzgruppen an Aussichtspunkten aufgestellt.