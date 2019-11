Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Breakdance im Theater Nordhausen

Es ist soweit: Die jungen Breakdancer vom Zirkus Zappelini stürmen mit ihrer Show „Unbreakable“ die Bühne im Theater unterm Dach. Packende Hip-Hop-Beats treiben die jungen Akrobaten an. Ihre elastischen Körper zerfließen in Hollow backs und wirbeln in haarsträubenden Windmills über den Tanzboden. Wer nicht weiß, wohin die Reise geht, dem zeigen die B-Boys den Weg in ihre Unbreakable-Welt.

Karten für die Show „Unbreakable“ am 16. November, um 15 Uhr, und am 17. November, um 11 Uhr, gibt es an der Theaterkasse Nordhausen.