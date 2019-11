Doppelmord in Nordhausen: Tödliche Stiche in die Lunge

Vor dem Landgericht Mühlhausen ist jetzt der Prozess um die Ermordung eines Nordhäuser Ehepaares an Heiligabend fortgesetzt worden. Ausgesagt hat die Lebensgefährtin des angeklagten 57-Jährigen. Sie habe fast nie gewusst, womit er sein Geld verdient und dass er eine eigene Wohnung hat. Ihre Ausgaben hätten sie von ihrem Einkommen bestritten. Sie seien immer knapp bei Kasse gewesen. Am Tattag habe er sich 6 Uhr auf den Weg gemacht, um sich ausstehenden Lohn von einem Arbeitgeber zu holen. Sie habe den Tag als ungeeignet empfunden, das Geld aber gebraucht. Er habe tatsächlich eine höhere Summe mitgebracht und auf den Kühlschrank gelegt. Um wie viel Geld es sich gehandelt habe, konnte sie nicht sagen. Er habe auch Blumen mitgebracht für das Grab seines Vaters, der an diesem Tag seinen Todestag hat. Als sie von den Morden aus dem Radio erfuhr, habe sie keinen Zusammenhang hergestellt.

Auch Chefermittler Michael Becker von der Nordhäuser Kripo sagte aus, er fasste die Ermittlungsarbeit zusammen. Erste Recherchen im Umfeld der Getöteten führte zu einem Nachbarn des Angeklagten. Beide tauchten in Polizeitagebüchern mit wechselseitigen Anzeigen auf. Dabei ging es um heftige Streitereien zwischen dem Angeklagten und der Lebensgefährtin. Die Recherchen ergaben auch eine mehrjährige Haftstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung. Der jetzige Angeklagte hatte bereits für längere Zeit im Gefängnis gesessen. Hinzu kam, dass er die beiden Opfer kannte.

Bei einem Verhör gab der Angeklagte ein Alibi an. Als die DNA vom Tatort zur Speichelprobe passte, musste er neu, und zwar als Beschuldigter, belehrt werden. Das war am 28. Dezember, gut vier Tage nach der Tat. Becker sei zudem eine Gesichtsverletzung aufgefallen. Seine Erklärung: Er sei vom Fahrrad gestürzt.

Am 28. Dezember erhärtete sich der Tatverdacht. Ermittlungen hätten ergeben, dass der mutmaßliche Täter mit 400 Euro nach Hause kam. Bei der vorherigen Auseinandersetzung mit dem 82-jährigen Ermordeten soll er von dessen Ehefrau festgehalten worden sein. Er habe wegen seiner Vorstrafe zugestochen, um nicht wieder ins Gefängnis zu müssen.

Im Prozessverlauf kam auch eine Gerichtsmedizinerin zu Wort, die 14 Stich- und Schnittverletzungen beim 82-Jährigen und sechs derartige Spuren bei dessen Ehefrau gefunden hat. Hinzu kommen weitere Schnittwunden an Händen und Beinen, die die Sachverständige als Abwehrverletzungen einordnet. Mit vier Messerstichen ist die Brusthöhle des Mannes eröffnet und die linke Lunge verletzt worden. Ein Stich durchtrennte die Arterie. Die resultierenden Blutverluste gab die Expertin als Todesursache an.

Die Frau verblutete ebenfalls im Hof ihres Hauses; auch hier trafen zwei Stiche in die Brusthöhle, die Lunge und verletzten die Schlagader. Der Mann war außerdem am Kopf, am Hals, am Oberbauch und im Unterleib getroffen worden. Zwölf Schnitte und Stiche an der Hand sprechen für einen massive Gegenwehr. Die Frau könnte sich auch im Liegen gewehrt haben. Verletzungen am Unterschenkel sprächen dafür. Spuren habe es oben im Haus, im Treppenhaus, an der Hauswand gegeben. Wie diese gedeutet werden können, dazu wird man frühestens im Plädoyer Stellungnahmen hören.

Angeklagter soll Nahkampfausbildung haben

Die Nebenkläger haben drei Beweisanträge gestellt. Dabei geht es um die Nahkampfausbildung des Angeklagten, die er bei der NVA erhalten haben soll. Diese dürfte ihn laut Antrag befähigen, sich gegen zwei ältere Menschen wehren und durchsetzen zu können. Des weiteren geht es um seine Vermögensverhältnisse, da er kurz vor der Tat mittellos gewesen sein soll und dringend Geld brauchte. Warum er dann die 4000 Euro, die in der Tatwohnung in einem Umschlag gefunden wurden, nicht mitgenommen hat, wird sich nicht aufklären lassen. Je nach dem, wie das Gericht über die Beweisanträge entscheidet, wird der Prozess fortgesetzt. Die Frage lautet: Müssen noch Zeugen gehört werden oder kann am 25. November schon plädiert werden? Der nächste Prozesstag findet am 18. November statt.