An dem Auto entstand ein hoher Sachschaden.

Nordhausen Nachdem es am Montag zu zwei Unfällen auf der Taschenberg-Kreuzung kam, sind dort nun erneut zwei Autos zusammengestoßen.

Dritter Unfall auf Nordhäuser Taschenberg-Kreuzung in zwei Tagen

Auf der Kreuzung Hallesche Straße/Taschenberg in Nordhausen ist es erneut zu einem Unfall gekommen. Das ist der dritte Unfall in zwei Tagen. Bereits am Montag kam es zu zwei Zusammenstößen, Grund waren Vorfahrtsfehler.

Am Dienstag gegen 18 Uhr fuhr eine 22-jährige Mitsubishi-Fahrerin in Richtung Innenstadt. Ein entgegenkommender PKW wollte von der Halleschen Straße zum Taschenberg abbiegen. Dabei übersah der 28-jährige Fahrer den vorfahrtsberechtigten Mitsubishi. Die beiden Autos kollidierten, beide Airbags lösten aus.

Die 22-jährige Frau wurde bei dem Unfall verletzt und in das Südharz-Klinikum gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Mitsubishi entstand augenscheinlich ein Totalschaden. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.