Vize-Schulleiter Volker Vogt in der Domstraße am Humboldt-Gymnasium.

Nordhausen. Für interessierte Eltern angehender Fünftklässler findet am Donnerstag in der Aula in der Domstraße eine Informationsverstaltung statt.

Eltern werden am Nordhäuser Humboldt-Gymnasium informiert

Interessierte Eltern angehender Fünftklässler lädt das Humboldt-Gymnasium am 21. November zu einer Informationsveranstaltung ein. Diese beginnt 18.30 Uhr in der Aula, Domstraße 15. „Wir informieren über den Ablauf des Übertrittsverfahrens an die weiterführenden Schulen, die allgemeine Spezifik des Gymnasiums und beantworten gern Fragen“, so Vize-Schulleiter Volker Vogt. Für Fragen stehen Vertreter der Schulleitung und des Kollegiums bereit.