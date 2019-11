Der Kinder- und Jugendchor Nordhausen mit Kammerchor in St. Blasii

Nordhausen. Der Nordhäuser Kinder-, Jugend- und Kammerchor singt am 30. November im Rahmen der Sparkassen-Kulturtage.

Festliches Weihnachtskonzert in Nordhäuser St.-Blasii-Kirche

Der Nordhäuser Kinder-, Jugend- und Kammerchor hat sich einen festen Platz im Nordhäuser Kulturleben erobert. Seine regelmäßigen Konzerte sind gefragt und lassen vielseitige Programme auf anspruchsvollem Niveau erklingen. So auch am 30. November ab 19.30 Uhr in der Blasiikirche.

2016 aus einer mehrjährigen Chorarbeit am Humboldt-Gymnasium Nordhausen hervorgegangen und zum offenen Angebot für die Stadt und Region geworden, sind die Jahre des Bestehens der Chöre auch geprägt von der Zusammenarbeit mit dem Theater Nordhausen und dem Loh-Orchester Sondershausen. Karten zu je acht Euro für das diesjährige Weihnachtskonzert sind in allen Filialen der Kreissparkasse Nordhausen erhältlich. Sparkassenkunden zahlen fünf Euro.