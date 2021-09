Frau erkennt in Nordhausen Fahrraddieb wieder

Nordhausen Bei einer Rangelei gab es zwei Verletzte.

Einer Frau wurde laut Polizei am Mittwochvormittag in der Rautenstraße in Nordhausen das Fahrrad entwendet. Am Nachmittag sah sie dann einen jungen Mann radelnd auf ihrem zuvor gestohlenen Rad in der Reichsstraße. Ein Bekannter der Frau habe den Radfahrer dann angesprochen, der daraufhin unvermittelt auf den 34-Jährigen eingeschlagen haben soll.

Dabei sei es zu einer Rangelei gekommen, bei der sich beide Männer leicht verletzten. Der Fahrraddieb flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei, ließ das Rad jedoch in der Hektik stehen, seinen Rucksack mit persönlichen Dokumenten und weiteren gestohlenen Sachen. Die Frau bekam ihr Eigentum zurück.

Bei den gefundenen Sachen handelte es sich um Kleidung aus einem Geschäft in der Nordhäuser Südharzgalerie. Der 18-jährige Jugendliche scheint laut Polizei regelmäßig auf Diebestour zu gehen. Zudem fanden Polizisten präparierte Beutel in seinem Rucksack, um die Diebstahlwarnung in den Geschäften zu umgehen. Die gestohlene Kleidung wurde in den Geschäften übergeben.

