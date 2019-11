Nordhausen/Freyburg. Eine besondere Auszeichnung erhält der Rotkäppchen-Gesellschafter am 25. November in Berlin.

Gunter Heise erhält Preis der Adenauer-Stiftung

Der diesjährige „Preis Soziale Marktwirtschaft“ der Konrad-Adenauer-Stiftung geht an Gunter Heise, Gesellschafter und Vorsitzender des Beirats der Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, zu der die Nordhäuser Nordbrand GmbH gehört. Mit dem Sachsen-Anhalter zeichnet die Stiftung einen „vorbildlichen Unternehmer“ aus, der „auf herausragende Weise Mut mit unternehmerischer Weitsicht und Verantwortung verbindet“, heißt es in der Begründung der Jury. Unter Heises langjähriger Führung entwickelte sich der ehemalige Volkseigene Betrieb vom regionalen Sekthaus zum gesamtdeutschen Marktführer. Die Preisverleihung findet am 25. November im Bärensaal im Alten Stadthaus in Berlin statt.