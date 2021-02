Knallgeräusche in der Nacht: Polizei sucht mit Hund nach Dieben - Mehrere Autos zerkratzt

Anwohner alarmierten in der Nacht zum Sonntag gegen 0.40 Uhr im Birkenweg in Nordhausen die Polizei wegen eines Einbruchversuchs in eine Wohnung. Vor Ort fanden die Polizisten aber weder aufgebrochene Türen, noch Keller.

Da die Anwohner jedoch Knallgeräusche gehört hatten und mehrere Personen wegrennen sahen, wurde die nähere Umgebung abgesucht. Dabei seien Einbruchswerkzeug und verschiedene Utensilien, die für das Aufsprengen von Zigarettenautomaten genutzt werden, gefunden worden.

Ein Spezialhund kam daraufhin zum Einsatz. An der Ecke Birkenweg, Northeimer Straße wurden die Polizisten erneut fündig. Ein Zigarettenautomat wies frische Beschädigungen auf. An die Zigaretten gelangten der oder die Täter jedoch nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Zahlreiche Autos zerkratzt

Einen Schaden von mindestens 2000 Euro richteten Unbekannte am Wochenende in der Oskar-Cohn-Straße an. Insgesamt zwölf parkende Fahrzeuge wurden dort zerkratzt. Am Sonntagnachmittag meldeten sich die letzten Besitzer. Hinweise nimmt Polizei in Nordhausen entgegen.

