Mit 2 Promille Unfall in Nordhausen gebaut - Feuerwehreinsatz in Gartenanlage

Nordhausen. Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Nordhausen.

Mit 2 Promille Unfall in Nordhausen gebaut

Bei einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss wurden am Sonntagnachmittag in Nordhausen zwei Fahrzeuge beschädigt. Ein 62-jähriger Fahrer eines Renault fuhr laut Polizei gegen 16.30 Uhr auf der Graf-von-Staufenberg-Straße in Richtung Zuckerweg. Dort kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten Peugeot. Der 55-jährige Peugeot-Fahrer und der Fahrer des Renault wurden zum Glück nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 62-Jährigen jedoch ein Atemalkoholwert von über zwei Promille festgestellt. Er wurde zur Blutentnahme gebracht und sein Führerschein sichergestellt. Die Fahrzeugen wurden beschädigt.

Feuerwehreinsatz in Gartenanlage

Durch einen Brand am frühen Montagmorgen wurde in einer Gartenanlage am Beethovenring ein Gartenhaus beschädigt. Kurz vor 4.30 Uhr hat unter anderem eine Polizeistreife das Feuer bemerkt. Die Feuerwehr wurde alarmiert und während der Löscharbeiten musste der Beethovenring kurzzeitig voll gesperrt werden. Das Gartenhaus wurde erheblich an der Außenfassade beschädigt.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sichert vor Ort Spuren und es wurde Anzeige wegen Brandstiftung aufgenommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen