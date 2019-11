Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Sanitäranlagen in Wertherscher Turnhalle

Nach dreimonatiger Bauzeit ist die 72.000 Euro teure Sanierung der Duschräume, Toiletten, Umkleidekabinen und des Eingangs- und Flurbereiches in der Sporthalle Werther erfolgreich abgeschlossen. 41.000 Euro flossen aus dem Leader-Programm. Um eine Kostenersparnis bei den Vorbereitungs- und Entkernungsarbeiten zu erreichen, halfen der Bauhof und über eine Jobmaßnahme angestellte Mitarbeiter. Insgesamt verbaute die Gemeinde in den Erhalt und die nachhaltige Nutzung der Sporthalle rund 110.000 Euro in den letzten drei Jahren. „Wir haben damit die Grundlage für alle Vereine der Gemeinde und die Kindertagesstätte geschaffen, in einer angenehmen und freundlichen Atmosphäre ihrem Sport oder ihren Hobbys nachzugehen“, so Bürgermeister Hans-Jürgen Weidt (pl).