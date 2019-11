Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser Jugendclub zeigt Ausstellung zu Kinderrechten

Die UN-Kinderrechte werden an diesem Mittwoch 30 Jahre alt. Aus diesem Anlass hat die Netzwerkstelle Frühe Hilfen in Kooperation mit dem Kreisjugendring und dem Landkreis Nordhausen zu der Mitmachaktion „Kinderrechte mit Kindern und Jugendlichen bekannt und sichtbar machen“ aufgerufen. Das teilt Christin John, Netzwerkkoordinatorin Frühe Hilfen, mit. Mitarbeitende in pädagogischen Arbeitsfeldern waren durch die Aktion aufgerufen, sich gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen kreativ mit dem Motto „Kinderrechte in Kunst“ in Form von Musik, Tanz, Kreativarbeit, Kurzfilm und anderem auseinandersetzen. Elf Ideen wurden eingereicht und werden am Mittwoch in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Jugendclubhaus in einer Ausstellung präsentiert. Interessierte sind eingeladen, sich diese anzusehen und ihre Stimme abzugeben. Denn über ein Abstimmungsverfahren wird die Platzierung festgelegt. Der Gewinner erhält 250, der Zweitplatzierte 150 und der dritte Platz 100 Euro.

Kinderrechte sind ein wichtiges Thema. Gerade für den Alltag ist es entscheidend, dass Mädchen und Jungen ihre Rechte kennen und an der Verwirklichung beteiligt sind. Kinder, die von klein auf erfahren, dass ihre Würde geachtet wird, lernen zugleich die Rechte anderer zu respektieren.