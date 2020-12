Nordhäuser Kreisausschuss genehmigt Ausgaben von 704.000 Euro

Nordhausen Das Geld fließt ins Bürgerservicezentrum, in die Schwimmhalle Sollstedt und in eine Gebäudesanierung.

Nordhausen. Der Nordhäuser Kreisausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung zwei Ausgaben jenseits von 50.000 Euro genehmigt. Zum einen geht es um einen neuen Kassenautomaten für das Bürgerservicezentrum des Landratsamtes. Dieser kostet 49.000 Euro. Für Einbau und Anreise der Baufirma kommen 7700 Euro zusammen, so dass sich die Gesamtsumme auf 56.700 Euro beläuft.

Die zweite Ausgabe betrifft die Schwimmhalle in Sollstedt. Beim dortigen Umbau des Schwimmeisterbereiches haben sich die Kosten für den Austausch der Fenster an der Ostfassade erhöht und muss ein neuer Anschluss für die Blitzschutzanlage verlegt werden. Darauf entfallen Kosten in Höhe von 90.000 Euro. Beide Anträge wurden einstimmig beschlossen.

Zwei Vergaben passierten ebenfalls den Kreisausschuss. Für den bereits erwähnten Kassenautomaten erhielt die Firma Hess Automaten als einziger Anbieter den Zuschlag. Deren Angebot belief sich auf 49.072 Euro. Die zweite Vergabe betraf die Innensanierung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes Am Alten Tor 8. Hier gab es keine öffentliche Vergabe, der Auftrag in Höhe von 270.000 Euro wurde in Form einer Inhouse-Vergabe an die kreiseigene Servicegesellschaft ausgelöst. Nach längerer Diskussion gab es dafür eine knappe Mehrheit von vier Ja- bei zwei Nein-Stimmen (wir berichteten).

Schließlich gab der Ausschuss noch grünes Licht für eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 238.495 Euro im sozialen Bereich. So ist Landkreis ist für Eingliederungshilfen für behinderte Menschen zuständig. Hier sind für Eindämmungsmaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie Kosten in der oben genannten Höhe angefallen. Diesem Beschluss stimmten die Mitglieder des Ausschusses einstimmig zu.