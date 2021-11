Radfahrer in Nordhausen von Auto erfasst und schwer verletzt

Nordhausen. Einen schweren Unfall gab es am Mittwoch.

Ein 52-jähriger Radfahrer musste laut Polizei am Mittwochmorgen in Nordhausen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann fuhr mit seinem Fahrrad auf der Straße der Genossenschaften und wollte links in die Hesseröder Straße abzubiegen.

Dabei erfasste ihn ein Pkw. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

