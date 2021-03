Nordhausen. In Nordhausen haben Unbekannte einen Zigarettenautomat geknackt und mehrere Tausend Euro Schaden verursacht. Die Kriminalpolizei sichert Spuren und ermittelt.

Unbekannte knacken Zigarettenautomat in Nordhausen Anwohner durch lauten Knall geweckt

Unbekannte haben am Mittwochmorgen in Nordhausen einen Zigarettenautomat geknackt. Laut Polizei hatten Anwohner kurz vor halb vier einen lauten Knall gehört. Wenige Minuten später fanden die Polizisten lediglich den beschädigten Automat in der Bäckerstraße vor.

Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen seien die Täter nicht gefasst worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren. Noch sei unklar, ob oder wie viel Beute die Täter machen konnten. Allein der entstandene Schaden sei mit circa 4000 Euro aber beträchtlich, so die Polizei.

