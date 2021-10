Unfall mit PS-starkem BMW auf A38: Zwei Schwerverletzte, rücksichtloser Geisterfahrer in Rettungsgasse unterwegs

Sollstedt. Bei einem Unfall sind auf der Autobahn 38 in Nordthüringen zwei Personen schwer verletzt worden. Das rücksichtslose Verhalten eines anderen Verkehrsteilnehmers hat Konsequenzen.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 38 sind am frühen Freitagabend bei Sollstedt im Landkreis Nordhausen zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, habe der 29-jährige Fahrer eines PS-starken BMW offenbar infolge von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, touchierte daraufhin die linke Betongleitwand, schleuderte anschließend über alle Fahrspuren und krachte in die rechte Betongleitwand. Die Insassen seien vom Rettungsdienst und der Feuerwehr versorgt und später ins Krankenhaus gebracht worden.

Infolge des Unfalles kam es zu einer Vollsperrung der A38 in Fahrtrichtung Göttingen und einem nicht unerheblichen Rückstau. Ein ungeduldiger 25-jähriger Fahrer eines VW-Kleintransporters wendete kurzerhand im Stau und fuhr als Geisterfahrer in der Rettungsgasse. Als ihm weitere Rettungskräfte entgegenkamen, wendete er und ordnete sich erneut in der Reihe der Wartenden ein. Durch Zeugen konnten die Fahrzeugdaten an die Polizei übermittelt werden, so dass diese den Fahrer kurze Zeit später ausfindig machen konnte. Den rücksichtslosen Fahrer erwartet jetzt ein Bußgeld mit Punkten und Fahrverbot.