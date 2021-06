US-Fliegerbombe bei Sondershausen gefunden

Ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Die Vorbereitung für die Entschärfung läuft noch.

Zu einer Bombenentschärfung kommt es am Donnerstagnachmittag im Kyffhäuserkreis. Bei Kampfmittelräumarbeiten im Helbetal bei Kleinberndten wurde ein 227 Kilo US-Fliegerbombe gefunden.

Die entdeckte Bombe steht senkrecht im Boden und ist mit einem Zünder am Heck bestückt. Um welche Art von Zünder es sich dabei handelt ist zur Zeit noch nicht klar.

Dafür muss weiter an der Bombe gegraben werden. Sollte es sich um eine "normalen" Zünder handeln so wird die Bombe nach Aussage vom Sprengmeister Andreas West in eine waagerechte Position gebracht, um dann den Zünder zu entfernen.

Sicherheitsradius von 500 Metern

Am frühen Nachmittag laufen weiterhin die Vorbereitungsarbeiten für die Entschärfung. Ein Sicherheitsradius von 500 Meter wurde festgelegt. Es sind keine Evakuierungsmaßnahmen notwendig. Um eventuelle Wanderer im Wald zu finden, ist ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die Landstraße L1033 zwischen Kleinberndten und Friedrichslohra bleibt befahrbar.

