Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

1,8 Milliarden Euro Umsatz für Industrie im Saale-Orla-Kreis

Die Industrie im Saale-Orla-Kreis erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von mehr als 1,8 Milliarden Euro. Das geht aus einer Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik hervor. Insgesamt arbeiteten in den 50 Betrieben der Branche im Landkreis im Durchschnitt 9302 Beschäftigte. Der Umsatz je Mitarbeiter betrug demnach im vergangenen Jahr 198.408 Euro.

Dabei wurden rund 1,2 Milliarden Euro mit Aufträgen im Inland erwirtschaftet. 665 Millionen Euro Umsatz wurde durch die hiesigen Industrie-Unternehmen im Export erzielt. Die gesamte Thüringer Industrie erzielte im Jahr 2019 über 32,4 Milliarden Euro Umsatz. Das Ergebnis sei seit 2005 tendenziell gestiegen und erreichte demnach im Jahr 2019 ein neues Umsatzhoch. In den 849 Industriebetrieben mit 50 und mehr Beschäftigten wurden 2019 gegenüber dem Jahr 2018 bei einem Arbeitstag weniger insgesamt 0,6 Prozent beziehungsweise 195 Millionen Euro Wachstum verzeichnet.

Im Zeitraum von Januar bis Dezember 2018 hatte der Saale-Orla-Kreis Platz 6 in einer Rangfolge der Umsätze der Thüringer Industrie nach Landkreisen belegt. Den Statistikern zufolge lag der Gesamtumsatz in dem Jahr noch bei 1,9 Milliarden Euro. Die Zahl der Betriebe ist in 2019 im Vergleich zum Jahr davor unverändert geblieben. Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten sank leicht um 25 Mitarbeiter.