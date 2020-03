Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

120 Menschen im Saale-Orla-Kreis zwei Wochen in Quarantäne

Der Fachdienst Gesundheit des Landratsamtes Saale-Orla hat im Zusammenhang mit den beiden am Montag bekannt gewordenen weiteren Corona-Fällen im Orlatal bisher für 120 Kontaktpersonen eine Quarantäne angeordnet. Diese dauere jeweils 14 Tage ab dem letzten Kontakt mit einer der beiden infizierten, aber derzeit gesunden Personen, die ebenfalls in Quarantäne seien. Von 28 Frauen und Männern mit leichten Erkältungssymptomen sei zusätzlich ein Abstrich genommen worden. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit.

Amtsarzt und Krisenstabsleiter Torsten Bossert zufolge, werden nur noch Personen mit typischen Corona-Symptomen getestet. „Gesunde Personen werden nicht getestet, das ist nicht zu leisten“, so Bossert.

Der Fachdienst Gesundheit sei dabei, weitere Personen zu ermitteln, die mit den Infizierten Kontakt hatten. So seien allein am Dienstag mit fast 200 in Frage kommenden Frauen und Männern Gespräche geführt worden. Es sei nicht nötig, dass sich mögliche Kontaktpersonen im Landratsamt melden. „Wir melden uns bei Ihnen“, richtet der Amtsarzt an eventuell Betroffene.

Zustand des ersten Corona-Infizierten wird weiter als „stabil“ bezeichnet

Wie geht es dem 57-jährigen corona-infizierten Pößnecker, der seit Anfang der vergangenen Woche isoliert im Saalfelder Krankenhaus behandelt wird? Seinen Zustand bezeichnen die Thüringen-Kliniken nach wie vor als „stabil“. Zum möglichen Entlassungszeitpunkt könne keine Auskunft erteilt werden, hieß es auf Anfrage dieser Zeitung.

Nun hat Landrat Thomas Fügmann (CDU) die Einrichtung einer Corona-Quarantänestation im Schleizer Krankenhaus gefordert, weil dieses in der medizinischen Versorgung der Region eine „wichtige Rolle“ spiele. Was ist aber mit einer solchen Station im Pößnecker Krankenhaus? „Dazu gibt es im Moment keine Überlegungen“, antworteten die Thüringen-Kliniken am Mittwoch.

Eine Corona-Quarantänestation sei technisch und personell eine sehr aufwändige Angelegenheit, hieß es. Die vorhandene spezielle Infektionsstation in Saalfeld könne weitere mögliche Corona-Patienten aufnehmen.

Die Corona-Hotline des Landratsamtes Saale-Orla, Telefon 03663/488 888, ist täglich von 8 bis 18 Uhr erreichbar.