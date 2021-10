Pößneck. Seit Mittwoch wird eine 15-Jährige aus Pößneck vermisst. Die Polizei hat jetzt eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Seit Mittwoch wird die 15-jähringe Kati-Marie Maising aus dem Mädchenwohnheim in Pößneck vermisst. Wie die Polizei am Freitag informierte, habe sie die Einrichtung in unbekannte Richtung verlassen. Bisherige Suchmaßnahmen seien bisher erfolglos geblieben.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

ist ca. 1,70m groß

ist ca. 60kg schwer

trägt lange braune Haare

trägt weißen Pullover mit Kapuze, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe

ist meist stark geschminkt

führt vermutlich kein Mobiltelefon bei sich.

Ein Bild der Vermissten finden Sie hier. Hinweise zum Aufenthalt der Person nimmt die PI Saale-Orla unter der Nummer 03663-4310 oder die KPI Saalfeld unter 03672-417140 entgegen.