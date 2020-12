Im Saale-Orla-Kreis waren Ende November 2.025 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 59 Frauen und Männer mehr als vor einem Monat sowie 334 Betroffene mehr als vor einem Jahr. Diese Daten sind dem jüngsten Arbeitsmarktbericht der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera zu entnehmen.

Als November-Arbeitslosenquote wird der Wert von 4,7 Prozent festgestellt. Das ist ein Zehntelprozentpunkt mehr als vor einem Monat. Vor einem Jahr galt für den Saale-Orla-Kreis noch eine Arbeitslosenquote von glatt vier Prozent.

Corona zum Trotz haben hiesige Firmen in den vergangenen Wochen 219 Stellen neu zur Besetzung ausgeschrieben. Aktuell werden bei der Agentur 869 freie Stellen für den Saale-Orla-Kreis ausgewiesen.

Andererseits haben 45 Betriebe im November neu angezeigt, dass sie Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. Betroffen seien 230 Beschäftigte, so die Agentur. Zwischen Anfang April bis Ende November waren unterm Strich 1.149 Firmen und Einrichtungen mit 13.472 Beschäftigten in Kurzarbeit.

Jobs im Bereich der Leiharbeit sowie Hotellerie/Gastronomie verloren

Die Zahl der Arbeitslosen, die vom Jobcenter Saale-Orla betreut werden, stieg binnen eines Monats um 30 auf 918 (plus 3,4 Prozent). Derzeit werden etwa 45 Prozent aller Arbeitslosen in der Region vom Jobcenter betreut, so die Agentur.

In einer Betrachtung der Entwicklung in Ostthüringen heißt es, dass der hiesige Arbeitsmarkt robuster sei als jener in anderen Regionen des Freistaates. Firmen müssten zwar coronabedingt entlassen, „insgesamt aber in eher geringem Umfang“, so Agentur-Chef Stefan Scholz. Jobs seien vor allem im Bereich der Leiharbeit sowie in der Hotellerie/Gastronomie verloren gegangen. Andererseits seien im Gesundheitswesen Stellen frei.

Ein Vergleich der Zahlen zeigt, dass die Arbeitslosenquote des Saale-Orla-Kreises unter den niedrigsten im Freistaat ist. Die hiesige Lage ist deutlich besser als jene im Bund (5,9 Prozent), in Thüringen (5,8), im Nachbarlandkreis Saalfeld-Rudolstadt (5,7) oder im ostthüringischen Leuchtturm Jena (6,9 Prozent).