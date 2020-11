Ein heute 25 Jahre alter Mann hat Anfang 2019 einem damals 16-jährigen Mädchen am Neustädter Bahnhof vor Zeugen einen Joint zum Rauchen gereicht. Das ist eine Straftat, nämlich die unerlaubte Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige (in einem minder schweren Fall).

Hierfür stand der Mann vor einiger Zeit vor Gericht und das Verfahren wurde mit der Auflage vorläufig eingestellt, dass er 60 gemeinnützige Arbeitsstunden leistet. Das hat der 25-Jährige nicht getan, so dass er nun erneut auf der Anklagebank des Amtsgerichtes Pößneck saß. „Arbeitsstunden sind wohl nicht Ihr Ding?“, fragte Richter Dieter Marufke den Neustädter. Erst habe er die Auflage des Gerichtes „komplett vergessen“, dann hätte ihn Blau-Weiß 90 nicht genommen, beteuerte der 25-Jährige, der für die knappe halbe Stunde im Gerichtssaal nicht auf seinen Energy-Drink verzichten konnte. Auf die Idee, an anderen Stellen zu fragen, schien er nicht gekommen zu sein. Einer Beschäftigung geht der kräftig gebaute Mann nicht nach. Er habe auch keinen Beruf erlernt, gab der 25-Jährige wie selbstverständlich zu Protokoll. Er konnte spontan nicht darlegen, wann er was zuletzt gearbeitet habe. Vom Hartz IV stottert er eine Geldstrafe aus einem anderen Verfahren ab. Jetzt kam wegen der unerlaubten Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige noch eine Geldstrafe von 1350 Euro (90 Tagessätze) dazu. Das schien dem 25-Jährigen recht zu sein. Denn er nahm das Urteil sofort an. „Kiffen ist der Einstieg in den Konsum chemischer Drogen und das wiederum kann zu unheilbaren Gehirnschäden führen“, stellte Richter Dieter Marufke noch fest. Das war vor allem an das Mädchen gerichtet, das als Zeugin geladen war.