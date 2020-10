43-Jähriger liefert sich auf der A9 ein Rennen mit der Autobahnpolizei

Ein 43-jähriger Mann aus der Nähe von Cham in der Oberpfalz hatte sich im Februar auf der Autobahn A9 mit bayerischen und thüringischen Polizisten so etwas wie ein Katz-und-Maus-Spiel geleistet. Diesem konnte nach einem etwa fünfzig Kilometer langen Rennen mit Geschwindigkeiten von bis zu 220 km/h kurz vor dem Autobahnparkplatz Rodaborn ein Ende gesetzt werden. Und so saß der Mann nun vor dem Strafrichter des Amtsgerichtes Pößneck.

Der 43-Jährige hat seit 2010 keinen Führerschein. Trotzdem setzte er sich eines Nachmittags in seinen Mercedes, um für ein paar Tage – an welchen er eigentlich krankgeschrieben war – seine Familie im Leipziger Raum zu besuchen.

Kurz nach der Autobahnanschlussstelle Berg/Bad Steben haben sich bayerische Autobahnpolizisten in Zivil eher zufällig für den älteren Mercedes interessiert und das Auto durch den Computer laufen lassen. Als es dann hieß, dass der Halter keine Fahrerlaubnis hat, wollten die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Hof prüfen, wer eigentlich am Lenkrad des Wagens sitzt. Und so wurde der Fahrer mit den üblichen Signalen aufgefordert, der zivilen Streife auf die Raststätte Frankenwald zu folgen.

Bei 190 km/h plötzlich scharf gebremst

Der 43-Jährige fuhr den Polizisten zunächst hinterher, um dann kurz vor Ultimo doch noch nach links zurück auf die Autobahn zu rollen und Gas zu geben. Die Beamten mussten erst das Gelände des Brückenrasthauses durchqueren, um dann die Verfolgung des zunächst aus den Augen verlorenen Flüchtigen mit Blaulicht und Martinshorn auf thüringischem Gebiet aufzunehmen. Kurz vor der Anschlussstelle Schleiz hatten sie den Mercedes wieder in Sichtweite und kurz vor Anschlussstelle Dittersdorf soll der 43-Jährige seinen Wagen bei etwa 190 km/h plötzlich derart scharf gebremst haben, dass die zivile Streife beinahe aufgefahren wäre.

Mittlerweile waren ein weiterer ziviler Wagen mit bayerischen Autobahnpolizisten und ein thüringischer Funkstreifenwagen in die Verfolgung eingebunden. Der Verkehr auf der A9 habe bei Triptis aufgehalten werden können und kurz vor Rodaborn sei es den drei Einsatzfahrzeugen gelungen, den Mercedes auf dem Standstreifen ohne Berührung einzukeilen, wobei der 43-Jährige auch in dieser Situation noch zwei Weiterfahrtsversuche unternommen habe.

Letztlich kamen weder Menschen noch Dinge zu Schaden. Es muss allerdings ein höllischer Stress für die Beamten gewesen sein, denn eine Polizeihauptmeisterin, die als Beifahrerin im Erstverfolgerauto saß, bekannte, dass sie den Flüchtigen nach der endgültig gestoppten Fahrt buchstäblich aus seinem Wagen herausgebrüllt habe. Sie gab zu Protokoll, dass der 43-Jährige vor den Autobahnabfahrten auf der Strecke durch den Saale-Orla-Kreis „teilweise abenteuerliche Bremsmanöver“ hingelegt habe. Es sei purer Zufall, dass nichts weiter passiert sei. Und das Fahrsicherheitstraining ihres am Steuer sitzenden Kollegen habe sich da echt gelohnt.

Angeklagter weiß nicht, was ihn geritten hat

Der 43-Jährige beteuerte, dass er – wohl aufgrund seiner komplizierten persönlichen Verhältnisse – „im Affekt“ gehandelt habe. „Ich weiß nicht, was mich da geritten hat“, sagte er. Andererseits versuchte er dem Gericht weiszumachen, dass die Elektronik seines Wagens von der Polizei „mit Radartechnik“ ausgeschaltet worden sei, weswegen er in Rodaborn gar keine Möglichkeit gehabt hätte, weiteren Widerstand zu leisten. Schließlich wollte er die Beamtin quasi als Entschuldigung – für die Gefährdung ihres Lebens? – zum Kaffee einladen.

Staatsanwalt Ralf Kalski erinnerte den Angeklagten hingegen, dass er am 12. Februar zum vierten Mal beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt worden sei und bislang für seine Unbelehrbarkeit mit Geldstrafen im Gesamtumfang eines Vermögens gebüßte habe. Die logische Folge könne nur eine Freiheitsstrafe (auf Bewährung) plus empfindliche Geldauflage sein.

Richter Dieter Marufke verurteilte den 43-Jährigen schließlich wegen vorsätzlicher Gefährdung bei verbotener Fortbewegung im Straßenverkehr und vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung. Und damit der Angeklagte ständig an seine Tat denkt, muss er in jedem der 36 Monate Bewährungszeit eine Geldauflage von 100 Euro entrichten – die Hälfte an die Diakonie Weimar/Bad Lobenstein für ein Pößnecker Projekt, die andere Hälfte an das Deutsche Rote Kreuz Saale-Orla. Der Angeklagte wurde nicht zuletzt mit dem Hinweis verabschiedet, dass sein Auto zur Gefahrenabwehr vom Staat eingezogen werden könne.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.