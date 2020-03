800 Bäumchen im Pößnecker Stadtwald gepflanzt

Über die 32 Freiwilligen, die Bäume im Pößnecker Stadtwald pflanzen wollen, freute sich Stadtgrünverantwortlicher Lutz Wagner am Samstagmorgen: „Trotz etlicher Absagen sind mehr Leute gekommen, als ich erwartet habe.“ Insgesamt 800 Gewächse setzten die Frauen und Männer und deren Kinder beziehungsweise Enkel aus Pößneck und Umgebung.

Zu gleichen Teilen hatte Wagner Traubeneichen, Vogelkirschen, Douglasien und Weißtannen mitgebracht, die in den gut durchfeuchteten Boden an vier Standorten ihren Platz fanden. Neben dem Bartholomäusgrund wurden am Blauenteich und Blauen Teich die Bäumchen verteilt.

Jäger, Kommunalpolitiker, ein ehemaliger Forstamtsmitarbeiter und natürlich auch Familien griffen an jenem Tag zu Spaten und Hacke. Das breite Interesse zeige Wagner, dass der Wald alle was angehe – sei es die Erholungssuchenden, die Jagdpächter oder die kommunalen Waldbesitzer. Die Stadt Pößneck sponserte zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate die Materialien. „Für etwa 2500 Euro wurden Gewächse von der Baumschule in Langenwetzendorf gekauft. Zudem haben wir Kabelbinder, Pfähle und Wuchshüllen angeschafft“, informiert Wagner. Den Impuls zu den beiden Baumpflanzaktionen gab Fridays-for-future-Aktivistin Karoline Jobst.

Die Wurzeln der Douglasien werden in eine Flüssigkeit getaucht, die das Speichern von Wasser unterstützt. Foto: Foto: Marcus Cislak

Sie konnte auch ihre Großeltern zum Arbeitseinsatz animieren. Ingrid Hanft war schon am 16. November dabei. „Wenn Pößneck Hilfe braucht, bin ich dabei“, sagte die Krölpaerin und begründete das so: „Der Wald ist für alle da!“ Es gebe ihr ein gutes Gefühl, der Natur etwas zurückzugeben. Zumal sie sich freut, einen langjährigen Freund wiederzutreffen und Neuigkeiten auszutauschen. „Tja, über was unterhält man sich so“, überlegte sie mit einem Eichenbäumchen in der Hand. „Natürlich über die gute alte Zeit“, sagte die 69-Jährige lachend.

Die Aktion überwachte der erfahrene Forstwirt Wolfgang Roy. Er zeigte, wie man mit einer Hacke eine Winkelpflanzung vornimmt oder die Wurzeln ankürzt, damit diese sich verzweigen können. „So können sie sich im Boden besser verzweigen“, wie er erklärt. Das sorge bei den frischgepflanzten Bäumchen schneller für mehr Standfestigkeit am Hang. Dann soll man die Erde richtig feststampfen und kurz am Baum ziehen, um zu prüfen, ob dieser fest sitzt. „Das war’s.“ Um für zusätzlichen Schutz zu sorgen, stülpt man eine Wuchshülle auf das Gewächs. Denn für das Wild gebe es nichts Schmackhafteres, als die jungen Bäumchen. „Gleichzeitig wirken die Hüllen wie ein kleines Gewächshaus“, ergänzte der Stadtgrünverantwortliche.

Anlegen eines Wildackers geplant

Die Jagdpächter des etwa 3,5 Hektar großen Abschnitts am Blauen Steinweg, Mario und Anja Koch, begleiten die Aktion und betonen, dass der Waldumbau auch an jenem Standort wichtig sei. „Die Kiefern und Fichten standen zu eng, der sandige Boden konnte den Bäumen keine konstante Feuchtigkeit bieten. Vor 15 Jahren begann man hier, Buchen zu pflanzen“, fährt Mario Koch fort. „Die bekamen dann auch Probleme und nun geht man seit Kurzem zum gesunden Mischwald über: Birken, Eichen, Ahorn, Kastanien, aber auch Fichten und Kiefern werden wachsen“, blickt er in die Zukunft.

Um das Wild von dem saftigen jungen Grün, was dort momentan heranwächst, abzulenken, planen die Jäger, 200 Meter weiter einen Wildacker anzupflanzen. Auf einem etwa halben Hektar großen Areal sollen nach Willen der Familie Koch mehrjährige Pflanzen wachsen, unter anderem Phacelia, Ölrettich, Klee und Sonnenblumen.