84 Anrufe aus dem Saale-Orla-Kreis beim Giftnotruf in Erfurt

Pößneck/Schleiz/Erfurt. Wer aus dem Saale-Orla-Kreis im Jahr 2020 die Nummer des Giftnotrufs in Erfurt gewählt hat, der tat das meist aus gutem Grund. „In rund 87 Prozent der Fälle war mit einer Vergiftung zu rechnen“, teilt Dagmar Prasa, Leiterin des Gemeinsamen Giftinformationszentrums der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (GGIZ) mit Sitz in Erfurt mit. Bei knapp zehn Prozent der Anrufe sei wiederum nicht mit einer Vergiftung zu rechnen gewesen, die übrigen Fälle hätten sich als nicht einschätzbar erwiesen. Nimmt man die Anrufe, die nicht mit einer vermeintlichen Vergiftung zu tun haben, heraus, war der Giftnotruf aus dem Landkreis im zurückliegenden Jahr 84 Mal gewählt worden. Zum Vergleich: 2019 waren 91 Anrufe aus diesem Grund eingegangen. In vier Fällen mussten die Mitarbeiter im Giftinformationszentrum 2020 von einer schweren Vergiftung ausgehen, elf Mal von einer mittelschweren, 36 Mal von einer leichten Vergiftung. In 22 Fällen war der Schweregrad unbekannt geblieben. Thüringenweit hatten 3197 Menschen im Jahr 2020 die Telefonnummer 0361/73 07 30 gewählt, noch 2019 waren es nur 3028 gewesen. „Die Zahlen der im GGIZ beratenen Fälle nehmen insgesamt von Jahr zu Jahr leicht zu“, erklärt die Leiterin. Ob das tatsächlich mit der Zunahme von Vergiftungen oder nur einer besseren Wahrnehmung des GGIZ zusammenhängt, könne sie aber nicht sagen. Wie ein Vergleich mit den Nachbarn zeigt, wählten die Geraer 2020 am häufigsten den Giftnotruf, insgesamt 165 Mal. Dicht gefolgt wird die kreisfreie Stadt vom Landkreis Saalfeld/Rudolstadt (157). Danach reihen sich der Saale-Holzland-Kreis (95), das Altenburger Land (91) und der bereits erwähnte Saale-Orla-Kreis (84) ein. Am wenigsten Notrufe waren aus dem Landkreis Greiz (71) zu verzeichnen. Die Angst vor einer möglichen Pilzvergiftung ist thüringenweit gestiegen. „Die Anzahl der Pilzvergiftungsfälle hängt sehr vom Pilzwachstum im jeweiligen Jahr ab. 2018 war aufgrund der Trockenheit ein schlechtes Pilzjahr, entsprechend war die Zahl der Pilzvergiftungen niedrig. 2019 gab es eine Pilzschwemme und auch 2020 war ein relativ gutes Pilzjahr, deshalb haben wir hier höhere Fallzahlen als 2018“, sagt Dagmar Prasa. In Zahlen ausgedrückt heißt das: 30 Anrufen im Jahr 2018 stehen 98 Anrufe im Jahr 2019 und 100 Anrufe im vergangenen Jahr gegenüber. Im Saale-Orla-Kreis gibt es dahingehend aber kaum Veränderungen. Statt einem Notruf in 2018 gab es in den beiden vergangenen Jahren jeweils zwei. Die meisten Hilferufe, die in Erfurt eingehen, etwa 53 Prozent, kämen laut der Statistik von medizinischem Personal aus Kliniken oder Arztpraxen sowie vom Rettungsdienst, Privatpersonen rufen etwa in 40 Prozent der Fälle an.