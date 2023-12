Adventsmarkt in Neustadt, Einbruch in Oppurg und Spende statt Weihnachtskarten in Pößneck – Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis

Gerda Gabriel will am Samstagabend den Neustädter Marktplatz mit ihrem Gesang verzaubern.

Gemütliche Stunden im Herzen von Neustadt

Am zweiten Adventswochenende eines Jahres wird in Neustadt traditionell der Adventsmarkt gefeiert. Besucher sind am Samstag von 14 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 19 Uhr willkommen. „Wie im letzten Jahr freuen wir uns auf einen gemütlichen Adventsmarkt mit lokalen und regionalen Händlern von kunsthandwerklichen Erzeugnissen und allerlei Weihnachtsleckereien, der sich auf dem festlich geschmückten Marktplatz, mit einem prächtigen Weihnachtsbaum in der Mitte, sowie in den historischen Fleischbänken befinden wird“, teilt die Stadt Neustadt mit. „Neben dem äußerst beliebten Bühnenprogramm mit dem Auftritt des Posaunenchors und der Kindergärten und Schulen werden die Angebote speziell für die Kleinen in diesem Jahr auf dem Kirchplatz gebündelt anzutreffen sein.“ So lädt das Team der Stadtbibliothek am Samstag um 15.30 und 17.15 Uhr sowie Sonntag um 14.30 Uhr zur Lesezeit in die Weihnachtspagode. Ein besonderer Programmpunkt am Samstag ist um 18 Uhr im Ratssaal die Premiere einer Kinderfilmproduktion über die historische Schaudruckerei in Neustadt. Einen musikalischen Abschluss findet der Samstag ab 18.30 Uhr mit einem Weihnachtskonzert von Gerda Gabriel auf der Marktbühne. Aus dem Sonntagsprogramm sei das Puppentheaterstück „Die kluge Bauerntochter“ empfohlen, welches am Sonntag um 16.30 Uhr im Ratssaal zu erleben ist. Bereits am Freitag um 19 Uhr steigt das weihnachtliche Mitmachkonzert „Neustadt singt den Advent“.

Einbrecher erbeuten Bargeld

In der Zeit zwischen dem 5. Dezember, 22 Uhr, bis zum 6. Dezember, 6.15 Uhr, ist es laut Landespolizeiinspektion Saalfeld „in der Nähe von Oppurg in einem Rittergut“ zu einem Einbruch gekommen. Der oder die unbekannten Täter seien gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und hätten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich stehlen können. Im Anschluss konnten die Tathandelnden unentdeckt fliehen. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zu möglichen Tätern machen könnten. Hinweise sind bei der Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz unter Telefon 0 36 63/43 10 willkommen.

In Triptis beginnt die Saison der Rassegeflügel-Events. Foto: Ute Flamich

Rassegeflügelzüchter stellen sich in Triptis vor

Zu einer Kreisrassegeflügelausstellung wird am Wochenende auf das Vereinsgelände Am Wassergarten 8 in Triptis eingeladen. Am Samstag, 9. Dezember, können die Kleintiere von 9 bis 16 Uhr, am Sonntag von 9 bis 14 Uhr bewundert werden, teilte der Kreisverband mit. Es seien insgesamt 442 Tiere zu sehen, darunter 39 große Hühner, 122 Zwerghühner und 253 Tauben sowie 28 Tiere von Jugendlichen am Start. Zuvor werden Juroren 80 Tiere bewerten, hieß es zudem.

Ein Hauch Mallorca in Triptis

Der 1. Triptiser Carneval-Verein lädt am Samstag, 9. Dezember, wieder in die Alte Molkerei ein. Dort wird die „20. Tripser Funkenparty“ gefeiert, und zwar im „Mallorca-Style“. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn soll um 20.11 Uhr sein.

Premiere im Pößnecker Leseadventskalender

Der Lese-Adventskalender der Pößnecker Stadtbibliothek wird am kommenden Wochenende fortgesetzt. So wird am Samstag, 9. Dezember, um 10 Uhr in die Buchhandlung Am Markt eingeladen, wo Caroline Hehne Advents- und Weihnachtsgeschichten für Kinder im Büchercafé vorliest. Und am Sonntag, 10. Dezember, um 10 Uhr wird auf den Kirchplatz ins Gemeindezentrum der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Pößneck erstmals zu einem besinnlichen Adventsgottesdienst in dieser Reihe eingeladen.

Carolin Hehne lädt zum Leseadvent in ihre Buchhandlung am Markt in Pößneck ein. Foto: Marcus Cislak / Funke

Einwohnerversammlung in Rosendorf

Am Montag, 11. Dezember, findet die diesjährige Einwohnerversammlung der Gemeinde Rosendorf statt. Beginn in der Zwackauer Gaststätte ist um 19.30 Uhr. Es wird die eine oder andere Information von Bürgermeisterin Sabine Gerschner zu hören sein, anschließend sind Fragen der Bürger willkommen.

Gemeinderat Gössitz tagt

In Gössitz tagt am Dienstag, 12. Dezember, der Gemeinderat. Die Sitzung findet in der Feuerwehr in der Ortsmitte statt und Beginn ist um 19 Uhr mit einer „Bürgersprechstunde“. Die kommunalen Parlamentarier setzen sich anschließend unter anderem beispielsweise mit Fragen des örtlichen Verkaufsstellenraumes, einer Baumschau in der Gemeinde und des kommunalen Forstwirtschaftsplanes auseinander.

1000 Euro für die Tafel der Volkssolidarität in Pößneck

Die Tafel der Volkssolidarität Pößneck wird von der westsächsisch-ostthüringischen Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG mit 1000 Euro unterstützt. Einen entsprechenden Scheck hat Volksbank-Vorstand Andreas Hostalka dieser Tage Carola Blumenstein, Leiterin des Übergangswohnheimes der Volkssolidarität mit integrierter Tafel-Einrichtung, übergeben. „Anstatt Weihnachtskarten zu versenden, spenden wir auch in diesem Jahr einen Beitrag für die Tafel der Volkssolidarität in Pößneck“, teilt das Kreditinstitut mit. Blumenstein habe sich über die Finanzspritze sehr gefreut, denn für eine der kleinsten Tafeln in Thüringen seien 1000 Euro viel Geld. Sie berichtete, dass es zuletzt einen „großen Zulauf von älteren Menschen, deren Altersrente leider nicht zum Leben ausreicht“, gegeben habe. Das Geld für die Spende stamme aus den Erlösen des Gewinnsparvereins Hessen-Thüringen, so die Volksbank abschließend. Aus den Losen ihrer Kunden könne jährlich ein anteiliger Betrag an gemeinnützige Vereine in ihrem Geschäftsgebiet vergeben werden.