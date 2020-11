Weihnachtliche Stimmung soll trotz Corona auch in diesem Jahr auf dem Adventsmarkt in Triptis aufkommen.

Adventsmarkt in Triptis bleibt in der Schwebe

In Sachen Adventsmarkt in Triptis konnte der Leiter des Kulturamtes, Jan Wißgott, am Mittwoch keine neuen Angaben machen. „Wenn, dann wird er erst am 3. Advent stattfinden“, bekräftigte er auf Anfrage seine frühere Aussage.