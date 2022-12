Adventssingen in Bodelwitz

Bodelwitz. Nach zweijähriger, coronabedingter Zwangspause lädt der Chor Dreiklang Bodelwitz wieder zu einem Adventssingen ein. Das Konzert findet am Sonntag, 4. Dezember, ab 16 Uhr, in die St.-Laurentius-Kirche in Bodelwitz statt.

„Die vergangenen Probenwochen wurden mit dem neuen Chorleiter, Ferdinand Stoehr aus Weimar, intensiv genutzt, um sich auf dieses Ereignis gut vorzubereiten“, teilt Klaus Kramer mit. Wieder dabei ist der Posaunenchor der Landeskirchlichen Gemeinschaft Pößneck. Der Chor freut sich besonders, dass er ebenfalls wieder Unterstützung durch junge Solistinnen und Solisten erhält.

Im Anschluss an das Konzert wird zum gemütlichen Beisammensein bei Plätzchen und Glühwein eingeladen. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.