AfD bleibt im Saale-Orla-Kreistag Antworten schuldig

Neustadt/Schleiz. Die AfD will Stellen in der Kreisverwaltung streichen – konnte aber nicht genau sagen, welche überflüssig seien.

Die AfD hat festgestellt, dass Mitte des vergangenen Jahres genau 42,9 Stellen in der Kreisverwaltung nicht besetzt gewesen seien. Und so beantragte sie in der jüngsten Sitzung des Kreistages, doch 20 dieser Stellen zu streichen. Damit könnte man im Haushalt 2021 des Saale-Orla-Kreises eine Million Euro freisetzen. Dieses Geld wiederum könnte den Kreisumlage zahlenden Gemeinden und Städten erspart werden.