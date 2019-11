AfD missbraucht die Wende für Bauernfang

Im jüngsten thüringischen Landtagswahlkampf hatte die AfD mit Slogans wie „Vollende die Wende“ und „Die ‚Friedliche Revolution‘ im Wahllokal“ für Furore gesorgt. Politiker dieser Partei, auch West-Importe wie Björn Höcke, „präsentierten sich als Erben einer angeblich unvollendeten Revolution, die es mit einem Wahlsieg der AfD zu vollenden gelte“, erinnerte der Historiker und MDR-Journalist Jan Schönfelder am Freitagabend im Neustädter Augustinersaal. Allein in Neustadt sei am 27. Oktober mehr als jeder vierte Wähler der Meinung gewesen, „dass die Hoffnungen und Ziele von 1989 immer noch uneingelöst“ wären. „Ist das so?“, fragte Schönfelder. „Lässt sich die Situation von 1989 mit den heutigen gesellschaftlichen Zuständen auf eine Stufe stellen? Leben wir in einer ‚DDR 2.0‘ oder ‚DDR light‘?“

Widerstand formierte sich im kirchlichen Raum

Selten wurde ein historischer Vortrag im Kreis des Fördervereines für Stadtgeschichte Neustadt so stark, so politisch, mit einem so brisanten aktuellen Bezug eröffnet. Schönfelder, der den Wendeherbst im Orlatal als Jugendlicher erlebt und später grundlegende Bücher wie „Kirche, Kerzen, Kommunisten – Die demokratische Revolution in Neustadt an der Orla 1989/90“ geschrieben hat, war eingeladen, eine 30-jährige Bilanz zu ziehen. Und nicht jedem seiner etwa 85 Hörer gefiel, was er sagte.

Pfarrer Peter Tanz vor zehn Jahren während eines Vortrags zur Wende in Neustadt. Foto: Peter Cissek

Erst einmal erinnerte Schönfelder daran, dass heutzutage in Deutschland weder einzelne Parteien noch einzelne Personen regieren. Und dass in Neustadt keiner mehr wie noch 1989 um Tomatenketchup oder Bettwäsche anstehen muss; dass keine Schweinezucht- und -mastanlage (SZM) mehr den Wald umbringt; dass keine Wahlen mehr gefälscht werden. Es war auch keine Partei, die damals Menschen mobilisierte, Dinge zu verändern. Konkret in Neustadt war die Junge Gemeinde um den Pfarrer Peter Tanz (1938-2012) der „Kristallisationspunkt für den späteren Massenprotest“. Die „Plattform widerständigen Verhaltens“ war die Kirche. Mit der D-Mark, der Demokratisierung sämtlicher Bereiche der Gesellschaft, der deutschen Wiedervereinigung seien die wichtigsten Ziele des Wendeherbstes praktisch binnen weniger Monate erreicht gewesen, lautete ein erstes Resümee.

Andere, lokale Revolutionsforderungen wie die Sanierung der Innenstadt oder der Bau einer Ortsumgehung brauchten Zeit und Geld. „Allein, dass der Augustinersaal existiert, war vor dreißig Jahren undenkbar“, fasste Schönfelder zusammen.

Kommunistische Führer immer noch im Straßenbild

Was an der Wende noch nicht vollendet sei, wäre beispielsweise die Sicherstellung der Menschenrechte in China, die 1989 durchaus eine Sorge der Neustädter gewesen seien. Das Problem SZM sei zwar schon 1991 erledigt worden, jenes der Massentierhaltung aber bis heute nicht. Vor 30 Jahren sei während der Friedensgebete in einem damals „nicht unumstrittenen“ Vorgang Geld für sogenannte Assis gesammelt worden – Armut und Ausgrenzung sozialer Randgruppen seien immer noch aktuelle Themen. Georgi Dimitroff habe einen Oppositionellen hinrichten lassen und Ernst Thälmann sei „kein Freund der ersten deutschen Demokratie gewesen“, dennoch tragen zwei der wichtigsten Straßen in Neustadt die Namen dieser einstigen kommunistischen Führer.

Der Regenbogenkreis war das Symbol der Wende in Neustadt. Foto: Dietrich Höhne

Wem gehört also die Friedliche Revolution, wer kann sich auf sie berufen? Die AfD nicht, lautete Schönfelders Antwort. Die Wende-Slogans der Partei nannte er „Bauernfang“. Es sei doch absurd, so zu tun, als herrsche in Deutschland eine kommunistische Diktatur, die gestürzt werden müsse. Als „bizarr“ bezeichnete Schönfelder den Versuch der AfD, sich zum Anwalt der Ostdeutschen aufzuspielen, wo doch die dominanten Wortführer aus dem Westen kommen. Die AfD denke gar nicht daran, die Wende, für die vor allem Werte wie Miteinander und Mitmenschlichkeit stehen, zu vollenden. Vielmehr versuche sie, vom Unmut über unerfreuliche Nebenwirkungen des Vereinigungsprozesses zu profitieren.

So sei das Jahr 1989 noch nicht Geschichte. „Es gibt noch viel zu tun“, sagte Schönfelder. Das Vermächtnis der DDR-Oppositionellen sei allerdings nicht nur gegen die Einvernahme durch die AfD zu schützen, sondern auch gegen die Erzählungen von „Demagogen der Linkspartei“.

Demokratie funktioniert nicht von oben herab

Es sei für das Land, die Stadt, jeden Einzelnen wichtig, „dem schicksalhaften Geschehen vor 30 Jahren erinnerungspolitisch gerecht zu werden“, hatte eingangs Werner Greiling, Vorsitzender des gastgebenden Fördervereines, vorausgeschickt. Es lohne sich, für die Demokratie einzustehen, aber bitte nicht „als Demokratiefunktionär von oben herab“, sondern in demokratisch legitimierten Gremien wie Gemeinde- und Stadtrat.

„Wir stehen in der Tradition eines aufrechten Gangs“, hatte Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße (BfN) stolz festgestellt. Für ihn war der Vortragsabend das Zeugnis einer „selbstbewussten Staatsbürgerlichkeit“.

Martin Jacob, AfD-Urgestein aus dem Orlatal, hatte dem Referenten mitten im Vortrag noch spontan Beifall gespendet, als kurz die Beteiligung der „Umgebung“ an den Neustädter Montagsdemonstrationen gewürdigt wurde. Am Ende war er mit Schönfelders Schlussfolgerungen allerdings „nicht einverstanden“. Die Wähler seiner Partei seien abgekanzelt worden – „das schickt sich nicht“, sagte der Weiraer. Die Frage, wo Höcke 1989 war, konnte aber auch er nicht beantworten.