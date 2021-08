Neustadt. Am 2. September gibt es ab 18 Uhr Getränke und Musik.

Die Afterwork-Party in Neustadt konnte im Juli nach längerer, coronabedingter Pause zum zweiten Mal veranstaltet werden. Und weil das Format erneut gut bei den Besuchern ankam, soll die dritte Auflage des gemütlichen Feierabends nicht lange auf sich warten lassen. Am Donnerstag, 2. September, wird deshalb wieder ab 18 Uhr zu Getränken und geselligem Beisammensein in den Hof des Neustädter Lutherhauses eingeladen. DJ Jason Philips sorgt erneut für die passende und entspannte Musik. Interessierte können außerdem um 19 Uhr an der Führung „Wo Luther niemals wohnte“ zur Haus- und Bewohnergeschichte des begehbaren Schaudenkmals teilnehmen.

Eine kleinere Neuerung gibt es, wie Franziska Göpel, Mitarbeiterin im Kulturamt von Neustadt, verrät. „Wir werden dieses Mal zwei Bars haben. An der einen wird es Cocktails geben, an der anderen Bier, Wein, Sekt, Wasser und Co.“, sagt sie.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Für die Führung wird ein Eintritt erhoben, inklusive ist dann jedoch ein Cocktail.