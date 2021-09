Aktionen für saubere Umwelt findet kaum Anklang

Pößneck. In den Pößnecker Stadtwald kam am Samstag niemand, zum unteren Bahnhof vier Personen

Zwei Aktionen in Pößneck anlässlich des weltweiten Tag zum Befreien von Müll aus der Umwelt enttäuschte die wenigen Beteiligten. Zum einen riefen Stadt und Forstamt dazu auf den Stadtwald gemeinsam zu Säubern, und zum anderen animierten Gruppen um die Grüne Jugend des Saale-Orla-Kreises zum Aufsammeln von Zigarettenkippen und anderem Unrat am unteren Bahnhof. Zur Försterin Tina Zeiss kam am Samstagmorgen niemand in den Wald und immerhin vier Personen kümmerten sich am Nachmittag um Glasscherben und weiteres achtlos Weggeworfenes am Endpunkt der Zugstrecke. In den vergangenen Jahren kamen üblicherweise mehr als ein Dutzend Freiwillige, die an der frischen Luft ihren Beitrag für eine saubere Umwelt leisteten. „Ich hatte wenigstens mit ein paar Leuten gerechnet“, resümiert Tina Zeiss traurig. Es sei weder zu kalt noch zu warm oder feucht gewesen. Also sehr gute Bedingungen, um sich zu betätigen. Zumindest am unteren Bahnhof engagierte sich Kerstin und Enkel Theo. „Ich rauche auch und kann nicht verstehen, dass man nicht ein paar Meter weiter seine Stummel in den Papierkorb werfen kann“, sagt sie zu Theo. Der Siebenjährige weiß: „Müll kommt in den Mülleimer. Wenn das so rumliegt, ist es nicht gut für die Pflanzen.“ Als Belohnung für seine Mithilfe gibt’s anschließend einen Hamburger.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Pößneck.