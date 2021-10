Aktionstag zur Woche des Sehens im Landratsamt Schleiz

Schleiz. Aktuell sind es 50 Betroffene aus dem Saale-Orla-Kreis, die sich im Blinden- und Sehbehindertenverband treffen; teilweise sind enge Freundschaften entstanden.

„Wenn jemand fragt, ob er helfen kann, zum Beispiel beim Überqueren einer Straße, sind wir sehr dankbar“, sagt Ines Balke, deren Sehvermögen stark eingeschränkt ist. Gemeinsam mit Volkmar Dietrich vom Blinden- und Sehbehindertenverband Thüringen, ebenfalls selbst sehbehindert, beteiligte sich die Aumaerin am Aktionstag zur Woche des Sehens im Foyer des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreises in Schleiz.

Unter dem Titel „All inklusive – Vielfalt gemeinsam leben. Leben, Lernen, Wohnen und Arbeiten für Menschen mit besonderen Bedarfen im Saale-Orla-Kreis“ präsentieren aktuell mehrere Einrichtungen ihre Angebote der Behindertenhilfe innerhalb einer Ausstellung, die noch bis Ende Oktober zu sehen ist. Die Woche des Sehens nahm der Blinden- und Sehbehindertenverband zum Anlass, an einem sehr gut besuchten Sprechtag in der Kreisbehörde auf die Angebote des Verbandes für Betroffene und Angehörige aufmerksam zu machen. „Wir würden uns freuen, wenn noch mehr Sehbehinderte und Blinde aus der Region mit uns in Kontakt kommen“, erklärt Volkmar Dietrich. „Wir treffen uns regelmäßig, können viel voneinander lernen, uns gegenseitig Mut machen, zusammen Spaß haben und Ausflüge unternehmen“, so Dietrich.

Durch die gemeinsamen Treffen sind enge Freundschaften entstanden

Aktuell sind es 50 Betroffene aus dem Saale-Orla-Kreis, die sich treffen; teilweise sind enge Freundschaften entstanden. „Es weiß auch immer jemand neue Dinge, die uns den Alltag erleichtern, eine sprechende Waage zum Beispiel oder neue Funktionen auf dem Handy“, ergänzt Ines Balke. „Und oft staunen wir, wenn wir von den anderen hören, was sie trotz der Sehbehinderung können, sich zutrauen und erleben.“ Auch der Austausch über Erfahrungen mit den ganz normalen Hindernissen des Alltags sei für alle Beteiligten hilfreich.

In Schleiz ist der Verband unter Telefon 03663/74 29 07 und 0173/38 83 424 bzw. per E-Mail an vo.dietrich@web.de zu erreichen. Treffen gibt es in Schleiz jeden ersten und dritten Dienstag im Monat von 9 bis 11.30 Uhr im Landratsamt , Oschitzer Straße 4; in Pößneck jeden dritten Dienstag im Monat von 13 bis 15 Uhr im Klub der Volkssolidarität in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 5.