Pößneck/Schleiz/Neustadt/Bad Lobenstein. Am 27. November Projekt des Weißen Rings und der Euro-Schule in Pößneck auf dem Markt und in der Fußgängerzone.

Aktionswoche gegen Gewalt im Saale-Orla-Kreis

Mit Fahnenhissungen aus Anlass des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen beginnt am 25. November im Saale-Orla-Kreis die jährliche Aktionswoche gegen Gewalt. Die Fahnen mit dem Aufdruck „Nein zu Gewalt an Frauen. Frei leben – ohne Gewalt“ werden am kommenden Montag um 8.30 Uhr am Landratsamt in Schleiz sowie jeweils um 10 Uhr auf dem Marktplatz in Neustadt, in der Neustädter Straße in Pößneck sowie auf dem Bad Lobensteiner Marktplatz gehisst, informiert die Gleichstellungsbeauftragte des Saale-Orla-Kreises, Nadine Hofmann.

Innerhalb der Aktionswoche gibt es thematische Informations- und Bücherstände in den Stadtbibliotheken Schleiz, Pößneck, Neustadt und Bad Lobenstein, im Landratsamt in Schleiz und in der Pößnecker Außenstelle der Kreisverwaltung.

Den Film „Nur eine Frau“ zeigt das Schleizer Kino am kommenden Mittwoch um 19 Uhr zum Aktionswochensonderpreis. In dem aufrüttelnden Drama geht es um die Hintergründe eines traurig-realen Frauenschicksals im Berlin unserer Tage, eines Mordes im vermeintlichen Namen der Ehre.

Der Weiße Ring veranstaltet am 27. November gemeinsam mit der Euro-Schule Pößneck einen Aktionstag in Pößneck. Ab 9.30 Uhr am kommenden Mittwoch werden auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone Arbeiten von Auszubildenden der Euro-Schule zum Thema Opferhilfe bei häuslicher und sexueller Gewalt sowie Cyberkriminalität präsentiert.

Für weitere Informationen stehen die Gleichstellungsbeauftragte Nadine Hofmann unter Telefon 03663/488210 und der Weiße Ring im Saale-Orla-Kreis unter Telefon 0151/55164616 zur Verfügung.