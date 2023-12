Meldungen aus dem Saale-Orla-Kreis

Der Kammerchor „Kollegium voKahle“ aus Kahla tritt am 27. Dezember in der Kirche in Ottmannsdorf mit einem Weihnachtsprogramm auf.

Pößneck/Neustadt/Triptis/Krölpa In Krölpa hat die Polizei einen Autofahrer gestoppt, in Triptis musiziert ein Kammerchor und in Neustadt stimmen Schüler über die Zukunft ihrer Schule ab: Hier gibt es die Details.

67-Jähriger von Polizei in Krölpa gestoppt

Ein 67-jähriger Autofahrer wurde am Montag gegen 8.45 Uhr in der Saalfelder Straße in Krölpa kontrolliert. Laut Angaben der Polizei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 0,7 Promille. Die Beamten leiteten daraufhin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Silvesterkonzert der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Pößneck

Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Pößneck lädt am Sonntag, 31. Dezember, zum Silvesterkonzert in die Jüdeweiner Kirche ein. Auf der Orgel soll festliche Barockmusik mit Werken von Johann Sebastian Bach, Georg Muffat, Samuel Scheidt und anderen gespielt werden. Der Organist an diesem Abend ist Norman Görl aus Uhlstädt.

Unfall bei Neustadt: Motorrad-Fahrerin stürzt

Eine 19-jährige Motorradfahrerin befuhr am Montag gegen 7.30 Uhr die Landstraße 1077 in Neustadt aus Richtung Sachsenburg kommend in Richtung Wolfersdorf, als es zu einem Unfall kam. Laut Polizei kam die 19-Jährige in einer Rechtskurve zu Fall und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte die junge Frau in ein Krankenhaus.

Chormusik zum Weihnachtsfest in Ottmannsdorf

Der Kammerchor „Kollegium voKahle“ aus Kahla tritt am Mittwoch, 27. Dezember, ab 17 Uhr in der Kirche Ottmannsdorf auf und erfreut seine Gäste mit beliebten Weihnachtsliedern aus allen Jahrhunderten. 2011 hat sich der Chor unter der Leitung von Kantorin Ina Köllner gegründet. Die 16 Mitglieder des Chores sind erfahrene Sänger und Sängerinnen aus Kahla, Jena, Rudolstadt und der Umgebung. Der Eintritt ist frei.

Die Schülerin Leni von der Awo-Schlossschule in Neustadt steht vor der Wahlurne und gibt ihre Stimme beim Projekt „Schule mit Courage“ ab. Foto: Maria Ebbinghaus

Awo-Schlossschule in Neustadt stimmt gegen Rassismus

An der Awo-Schlossschule in Neustadt haben beim Projekt „Schule mit Courage“ 76,88 Prozent der Schülerinnen und Schüler dafür gestimmt, dass die Schule eine Einrichtung gegen Rassismus wird. 70 Prozent seien notwendig gewesen. „In den Klassen wurde groß gefeiert. Alle Kinder haben sich gefreut und sind euphorisch, dass sie das jetzt gemeinschaftlich geschafft haben“, sagt Lehrerin Maria Ebbinghaus. Es sei für die Kinder ein schönes Gefühl gewesen, dass sie etwas mitbestimmen konnten. Besser könne man laut Maria Ebbinghaus Demokratie nicht vermitteln.