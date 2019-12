Pößneck. In der Kita Pusteblume wollen die Mädchen und Jungen an einem kindgerechten Tisch leckere Speisen zubereiten, das geschieht bisher lediglich in den Gruppenräumen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Am neuen Kinderküchentisch leckere Speisen zubereiten

In der Kindertagesstätte Pusteblume unter Trägerschaft der Volkssolidarität Pößneck bereiten die Mädchen und Jungen regelmäßig Speisen selbst zu. Allerdings ist das in der Haus eigenen Küche nicht ganz einfach, so dass Plätzchen, Kräuterbutter und gesunden Mahlzeiten bisher eher in den Gruppenräumen an den Kindgerechten Tischen vorbereitet werden. Das soll sich mit dem Kauf eines höhenverstellbaren Tischs in den Küchenräumen ändern. Die DMS Gruppe unterstützt das Vorhaben finanziell.

Geschäftsführer Johannes Heibel überreichte eine Spende über 1500 Euro am Montagmorgen der Kita-Leitung. „Statt Weihnachtsgeschenke an Kunden zu versenden, werden jedes Jahr deutschlandweit insgesamt 15.000 Euro an Einrichtungen verteilt“, so Heibel. Mit zwei Liedern, darunter passenderweise auch das von Rolf Zuckowski komponierte „In der Weihnachtsbäckerei“, bedankte sich die Vorschulgruppe für den Geldsegen. Mit von den Kindern selbstgebackenen Plätzchen erhielt der Gast schon einen Vorgeschmack auf die Leckereien, die bald in der Küche entstehen werden.

Über das Jahr werden in Hochbeeten in der 108 Plätze umfassenden Einrichtung unter anderem Erdbeeren, Kräuter und Tomaten angebaut. Derzeit besuchen 72 Kinder die Pusteblume, etwa ein Drittel sind Flüchtlingskinder aus Pößneck-Ost.