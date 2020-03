Am Oberen Bahnhof in Pößneck nur Bahnhof verstehen

Wenn man am Oberen Bahnhof in Pößneck aus dem Zug steigt und mit dem Bus weiterfahren will, muss man ein paar Meter laufen. Denn die Bushaltestellen „Zum Oberen Bahnhof“ befinden sich vom Bahnhof aus nicht sichtbar in rund 270 Metern Entfernung an der Raniser Straße.

Dass das bei Ortsfremden womöglich für Verwirrung sorgen könnte, beschäftigte kürzlich einen Leser, der sich persönlich an die Redaktion wandte. Besonders wurmte den Mann der Umstand, dass auf halber Strecke schon in der Bahnhofstraße ein Haltestellenschild steht, das zusätzlich für Irritation sorgen könne. An der eigentlich nur für Schienenersatzverkehr gedachten Haltestelle hänge aber noch ein veralteter Fahrplan des Nahverkehrsbetriebs Kombus. Somit wüssten Besucher am Ende womöglich gar nicht mehr, wo sie nun auf den Bus warten sollten.

Alten Fahrplan übersehen

Auf Nachfrage reagiert die Kombus am Dienstag sofort. Tatsächlich sei der Haltepunkt in der Bahnhofstraße nur für den Schienenersatzverkehr da. Weil die Haltestelle aber manchmal für innerörtliche Umleitungen genutzt werde, sei dort wahrscheinlich ein veralteter Fahrplan von 2018 übersehen und nicht entfernt worden, vermutet Cornelia Bergner, Sprecherin des Unternehmens. Man werde das umgehend ändern und so für mehr Klarheit sorgen. „Wir sind dankbar für solche Hinweise aus der Bevölkerung“, betont Bergner.

Die Kombus sei zudem stets bemüht, die Aushänge so zu gestalten, dass sie auch für ältere Menschen verständlich seien. Anders als andere Nahverkehrsdienstleister biete die Kombus neben den digitalen Fahrplanangeboten per App und Internetseite auch noch ein gedrucktes Fahrplanbuch, dass weiterhin sehr nachgefragt werde. „Wir planen, künftig einen QR-Code für Smartphones auf die ausgehängten Fahrpläne zu drucken, der direkt zur Online-Fahrplanauskunft weiterleitet“, sagt Cornelia Bergner. Kunden könnten sich mit Fragen aber stets auch an das Service-Center in Pößneck wenden.

