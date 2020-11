Pößneck: Bauernhof mit Bahnanschluss

Im Sommer hatte die Stadt Pößneck angekündigt, dass sie bis Ende dieses Jahres vernachlässigte Grundstücke am Oberen Bahnhof erwerben wolle, um an diesem Eingangstor der Stadt aufzuräumen. Wie weit ist dieser Plan eigentlich gediehen?

„Wir haben einen abgestimmten Kaufvertragsentwurf mit dem jetzigen privaten Eigentümer und warten nur noch auf Vermessungsergebnisse“, antwortet der städtische Bauamtsleiter Frank Bachmann. Um den Jahreswechsel herum könnten also große Teile des in etwa rechteckigen Grundstücks kommunalisiert werden, das zwischen der namenlosen Straße zum Bahnhof und dem Gleiskörper beziehungsweise dem Bahnhofsgebäude und der Raniser Straße liegt.

Der Flachbau soll verschwinden. Foto: Marius Koity / OTZ

Nur große Teile deshalb, weil erstens der untere Bereich der Brache im Besitz der Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH (GWG) steht. Und weil zweitens die Fläche des Bahnhofskioskes vom erwähnten Eigentümer nicht verkauft wird.

Für einen nicht näher genannten „fünfstelligen Betrag“ sollen zwischen 2500 bis 3000 Quadratmeter Grund und Boden zur Stadt wechseln. Diese bezahle den „Bodenrichtwert, nicht mehr und nicht weniger“, so Bachmann auf Nachfrage. In einem nächsten Schritt werde man wohl mit der GWG zwecks Übernahme ihrer Fläche verhandeln, um das ehemalige Bahngelände auf einmal und als Ganzes entwickeln zu können.

„Wenn es soweit ist, werden wir mit dem Abriss nicht notwendiger Gebäude anfangen“, so Bachmann. So werde beispielsweise der Flachbau hinterm Bahnhofskiosk verschwinden, der einzig und allein durch die Schmierereien an seiner Wand auffällt. Für den dort angebrachten Briefkasten werde man demnach einen neuen Platz finden.

Schrebergarten mit Streichelzoo soll erhalten werden

Die Zukunft des landhausartigen Objektes ist noch unklar. Foto: Marius Koity / OTZ

Im Falle eines landhausartigen Objektes, dessen frühere Nutzung derzeit nicht bekannt sei, soll geprüft werden, ob und inwiefern sich der Erhalt lohne. Auch über das Schicksal eines gemauerten Gewölbeeiskellers unbekannten Baujahrs sei noch zu entscheiden.

Fest stehe indes, dass der Schrebergarten mit Streichelzoo auf dem Gelände erhalten werden soll. „Gemeinsam mit den jetzigen Nutzern streben wir eine Aufwertung dieser Fläche an“, so Bachmann. In erster Linie sei an eine Erneuerung der Umfriedungen zu denken.

Nicole Puls, die sich gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Daniel Seidel um Hühner, Enten, Gänse, Hasen, Perlhühner, Streifenhörnchen und Hängebauchschwein Frieda kümmert, hört das gern. Seit einem knappen Jahren betreibt das Paar den kleinen „Bauernhof in der Stadt“ und für einzelne Kindergärten oder Familien ist er noch so etwas wie ein Geheimtipp.

„Wir wollten schon immer unsere eigenen Hühner und Eier haben“, sagt Nicole Puls. Dann seien es bewusst oder zufällig immer mehr Tiere geworden, bis der Begriff Streichelzoo die Runde gemacht habe. Besuchstermine kann man auf Facebook vereinbaren, wo Nicole Puls die kleine private Gruppe „Hühner, Ziegen, Ferkel und Co. – Das Bauernduo“ eingerichtet hat, allerdings werden derzeit eher keine Gäste empfangen.

Der Gewölbeeiskeller. Foto: Marius Koity

„Als wir den Garten übernommen hatten, lag hier jede Menge Müll herum“, sagt Nicole Puls. Mit ähnlichen Problemen werden auch die städtischen Bauhofmitarbeiter konfrontiert sein, wenn ihnen vielleicht im Frühjahr die ersten Aufräumarbeiten auf dem Rest des alten Bahngeländes zufallen.

Zwischen den ersten sichtbaren Maßnahmen und der Entwicklung des Areals könnte etwas Zeit vergehen, warnt Bachmann vor allzu großer Euphorie. „Das will durchdacht sein, was wir hier machen werden, und das will auch finanziert sein“, sagt er. Die Aufwertung der Bahnhöfe sei im Übrigen ein zentrales Anliegen der auf die Landesgartenschau 2028 hoffenden Städte Pößneck, Neustadt und Triptis.

Unter den vorläufigen Ideen ist die Nachnutzung der Fläche für ein Park & Rail, einen vernünftigen Pkw-Parkplatz für Bahnreisende also. Es könnten aber auch Stellflächen für Reisebusse und Wohnmobile ausgewiesen werden. Weitere Impulse könnten sich durch die Machbarkeitsstudie ergeben, die 2021 für die Bewerbung um die Landesgartenschau erstellt werden soll.

Und was ist mit dem Gebäude des Oberen Bahnhofs selbst? „Wir hätten ihn gern auch gleich mit übernommen“, antwortet Bachmann. „Aber da können und wollen wir den Preis nicht bezahlen, den sich der private Eigentümer vorstellt. Erst einmal haben wir mit dem übrigen Bahngelände genug zu tun. Mal sehen, was dann passiert.“